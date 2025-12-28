Temblor en Chimbote: Reportan derrumbes en viviendas y daños en hospital La Caleta

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La noche del sábado 27 de diciembre registró un fuerte sismo de magnitud 6.0 en la costa. Ocurrido a las 9:51 p.m. en Chimbote, en la región Áncash, el movimiento telúrico originó derrumbes en viviendas y diversos daños estructurales de cuidado.

Según la Asociación Sismológica (ASISMET), se trató del sismo más fuerte ocurrido en el territorio peruano en lo que va del 2025 y el más intenso en Chimbote desde 1985.

Además, la entidad informó que el temblor se sintió con fuerza en Lima y otras regiones como La Libertad, Junín, Pasco y Huánuco. En menor medida, se percibió en Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Ucayali e Ica.

Techos colapsados en viviendas y otros establecimientos

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), reportó la "afectación de viviendas, establecimientos de salud, carretera, comercio, energía eléctrica y daños a la vida de las personas" en La Libertad y Áncash a causa del sismo de intensidad V.

El hospital La Caleta de Chimbote resultó afectado con la caída de algunas balsosas del techo y rajaduras en sus paredes.

Según informó el establecimiento de salud, también se produjeron averías en equipos médicos y corte del servicio de electricidad. En las área de emergencia y cirugía, los pacientes se vieron obligados a evacuar.

Baldosas del techo del Hospital La Caleta colapsaron tras sismo.

Por su parte, en Trujillo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad reportó el colapso del techo de una vivienda en el distrito de La Esperanza, lo que originó que una persona quede atrapada. Afortunadamente, fue rescatada por la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, en la provincia de Virú también se presentó el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua que estropeó el alumbrado público.

Más afectaciones en Trujillo y Chimbote

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, se ha reportado un total de 10 heridos y solo una Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress) afectada operativa (Hospital La Caleta).

Por otro lado, el COES MINEM indicó que dos alimentadores de media tensión resultados afectados en Chimbote y que se encuentran en proceso de recuperación.

🔴🔵⚫️#Último #Trujillo | Reportan derrumbe de una vivienda en el Barrio 6A

Una familia salvo de morir cuando parte de su vivienda se vino abajo, la dirección de la casa afectada es en la Mz. V Lt 13 en el Barrio 5A en el distrito de Alto Trujillo. pic.twitter.com/b9JAT4jYel — Gaceta Perú TV (@GacetaPeruTv) December 28, 2025

En tanto, el COES del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que la Comisaría Villa María reportó un desprendimiento de cielo raso a causa del fuerte movimiento telúrico.

Hasta el momento, según el IGP, se han registrado dos réplicas posteriores en el mismo epicentro: una de magnitud 4.1 a las 10:51 p.m. y otra de magnitud 4.3 a las 00:17 a.m. del día domingo 28 de diciembre.