Gobierno de José Jerí está conteniendo el crimen, según alcalde de SJL: "Debería ir con la lucha"

En diálogo con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, sostuvo que el gobierno de José Jerí se encuentra en una etapa de contención de la criminalidad en el país, y que el siguiente paso debería ser combatirla y disminuirla. En ese sentido, sugirió que el sistema de justicia tiene que fortalecerse.

Lucha y disminución son necesarias

En primer lugar, la máxima autoridad edil del mencionado distrito señaló que es necesario que el actual Gobierno "ya debería ir con respecto a la lucha y la disminución" sobre los actos criminales debido a que consideró que "todavía no estamos en ese momento".

"No sé si va a demorar algunas semanas o unos meses, yo no podría saberlo, pero lo que sí tengo clarísimo es que la Unidad de Investigación e Inteligencia tiene que ser reformulada y reforzada", precisó.

Bajo esa premisa, Maldonado señaló que para ello hay tres cosas que tienen que acompañar para luchar de manera eficiente contra la delincuencia. Al respecto, subrayó que la primera es fortalecer el sistema de justicia, en el que, desde su óptica, jueces y fiscales deberían tener medidas de protección.

Además, indicó que como segundo punto "necesitamos reformular todo lo que se ha hecho de manera equivocada en materia legislativa". "Creo que podría ser una salida decorosa del Congreso que han aporbado cosas que no han ayudado para una lucha frontal contra la delincuencia", sumó.

Mientras que, la tercera arista que considera es que se brinden "todos los beneficios" que requieran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las fuerzas que están en la Marina de Guerra y en la Fuerza Áerea del Perú.

¿Se realizaron capturas importantes en SJL?

De otro lado, Jesús Maldonado se pronunció sobre si es que en el marco del estado de emergencia establecido en el Callao y Lima, se han llevado a cabo capturas importantes de bandas criminales, tal y como en algún momento cayeron facciones del Tren de Aragua.

"Sí han habido capturas bastante interesantes, sí han habido capturas de cabecillas de bandas organizadas. No te podría mencionar los nombres porque no los tengo registrado en la memoria, pero sí han habido participantes de organizaciones criminales que con el liderazgo del coronel Flores, jefe de la DIVPOL -SJL se ha hecho con todos sus comisarios con la Unidad de Inteligencia", manifestó.

