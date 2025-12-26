Chiclayo: Joven estudiante falleció durante la Navidad en un accidente vehicular a bordo de mototaxi

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la tarde del último jueves en la ciudad de Chiclayo se registró un accidente vehicular en el que se vio involucrado una mototaxi, conducida por un joven estudiante que falleció. Ocurrió en el distrito de Pimentel, al estrellarse contra un poste de alumbrado público, por el aparente cierre de un auto.

Salió de su casa repentinamente

La víctima fue identificada como Cristian Rodríguez Effio, quien por versión de su primo Elí Rodríguez, se encontraba en su domicilio en el sector Dallorso Sur descansando. Tras recibir una llamada pasadas las 5.30 pm, salió de forma repentina, tomando la unidad menor que era propiedad de su padre.

Horas más tarde se comunicaron con los familiares para informarles que había sufrido un accidente cerca al colegio Algarrobos a bordo de una mototaxi. Los parientes encontraron la unidad empotrada contra un poste de luz de concreto y al estudiante de mecatrónica automotriz sin signos vitales.

Con la autorización del representante del Ministerio Público, efectivos de la Policía Nacional procedieron a levantar el cuerpo que se encontraba en un punto de la carretera que une los distritos de Chiclayo y Pimentel. Lo llevaron hasta la morgue chiclayana para que le realicen la necropsia de ley.

El padre del fallecido Martín Rodríguez, señaló que su hijo no se encontraba en estado de ebriedad y que aparentemente un automóvil lo habría cerrado, provocando que pierda el control y termine accidentándose. Por tal motivo, ha pedido a las autoridades que realicen las investigaciones pertinentes para determinar las causas del deceso.

Recomendaciones ante accidentes de tránsito

Si una persona presencia o es víctima de un accidente vehicular, la Plataforma del Estado ofrece una serie de recomendaciones a tomar en cuenta:

Los heridos deben ser atendidos de forma inmediata en cualquier hospital público o privado, aún si el vehículo no tiene SOAT.

Si la unidad que provocó el accidente se dio a la fuga, reportarlo al Fondo de Compensaciones del SOAT y CAT del MTC, que correrá con los gastos.

Denunciar ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso.

La Navidad se enlutó en Chiclayo, luego de que un joven estudiante falleció al estrellarse contra un poste de alumbrado público en la carretera que una esta ciudad con Pimentel. La familia sostiene que un automóvil le habría cerrado el paso, provocando que pierda el control y termine empotrado.