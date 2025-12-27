¿Habrá alerta de tsunami?: Marina de Guerra del Perú se pronuncia tras FUERTE SISMO en Chimbote

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La noche de este sábado 27 de diciembre, la región Áncash fue epicentro de un fuerte movimiento telúrico. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 6.0, a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia del Santa.

Tal como ocurre en esta clase eventos al oste, inmediatamente la Marina de Guerra del Perú inicia con su monitoreo en todo el litoral para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

DHN se pronuncia tras sismo en Chimbote

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento esta noche dar devolver un poco de tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos al litoral.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que el evento sísmico no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención.

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 51-2025-1

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 51-2025-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 67 KM AL O DE CHIMBOTE, SANTA - ÁNCASH

Como se recuerda, el sismo reportado a las 9:51 p.m., tuvo una profundidad de 52 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 9.09 y -79.19 grados, teniendo una intensidad V. Frente a lo ocurrido, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, indicó que las zonas vulnerables "continúan siendo monitoreadas" para determinar lo ocurrencia de daños materiales o pérdidas humanas.

Ten lista tu mochila de emergencia

El INDECI recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

De esta manera, se descarta la ocurrencia de una alerta de tsunami en el litoral; no obstante, no hay que bajar la guardia ante la posibilidad de réplicas con el pasar de las horas.