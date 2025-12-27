Tragedia en Cajamarca: Presentador murió en extrañas circunstancias mientras conducía certamen de belleza en Chota

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven animador falleció en extrañas circunstancias cuando se encontraba animando un certamen de belleza en Chota, en la región Cajamarca. Su fallecimiento se encuentra en materia de investigación.

Conductor fallece en extrañas circunstancias

La muerte del comunicador social y animador Elber Paredes Mejía, de 34 años de edad, ocurrió la tarde del pasado 26 de diciembre, cuando se encontraba realizando labores de animación en un evento público en el distrito de Conchán, provincia de Chota.

De acuerdo a información preliminar, Elber Paredes se encontraba animando con normalidad la actividad cuando de un momento a otro comenzó a sentirse mal y se desplomó ante decenas de asistentes, generando escenas de pánico y desesperación.

Tras desplomarse en el lugar, el comunicador fue auxiliado por las personas presentes y trasladado de emergencia hasta el Hospital José Hernán Soto Cadenillas, donde el personal médico confirmó su deceso, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

De manera extraoficial, se presume que el animador habría sufrido un paro cardíaco, aunque las causas exactas de su muerte deberán ser confirmadas por las autoridades correspondientes.

El fallecimiento de Paredes Mejía ha causado profunda consternación entre familiares, amigos, colegas del ámbito de la comunicación y la población chotana, quienes hoy lamentan la partida de un conocido animador y comunicador social.

Familiares exigen que se investigue este caso

Por su parte, familiares y pobladores exigieron a las entidades correspondientes respuestas y una investigación exhaustiva, ante la sospecha de que las condiciones de seguridad del montaje no cumplían los estándares necesarios.

El hecho ha generado profunda consternación en la comunidad, que lamenta la pérdida de un comunicador activo en eventos locales. En un video que circula en redes sociales, se observa al comunicador cogerse en un andamio, forcejea y pierda el equilibrio. Aparece una tercera persona y forcejea para separar la mano que se mantenía cogida en el fierro.

Como vemos, la tarde del 26 de diciembre se registró la sensible muerte del comunicador social y animador Elber Paredes Mejía, de 34 años de edad, quien falleció en extrañas circunstancias cuando se encontraba animando un certamen de belleza en el distrito de Conchán, provincia de Chota. Cabe señalar que, su muerte es materia de investigación, mientras tanto sus familiares exigen una respuesta por parte de los encargados del evento.