RÉPLICA se percibe esta noche: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del nuevo movimiento sísmico

Un nuevo sismo se acaba sentir la noche de hoy, sábado 27 de diciembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y una réplica se sintió la noche de este sábado 27 diciembre, precisamente a las 10:51 p.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.1, a 68 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el evento sísmico tuvo una profundidad de 50 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 8.96 y -79.19 grados, teniendo una intensidad III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0830

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 22:51:28

Magnitud: 4.1

Profundidad: 50km

Latitud: -8.96

Longitud: -79.19

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 68 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Ten lista tu mochila de emergencia

El INDECI recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Asimismo, la entidad indicó también, que las zonas vulnerables "continúan siendo monitoreadas" para determinar lo ocurrencia de daños materiales o pérdidas humanas.

Es importante tener en cuenta las recomendaciones mencionadas ante la ocurrencia de más réplicas con el transcurrir de las horas para salvaguardar la integridad de las personas más vulnerables que podamos tener en el hogar.