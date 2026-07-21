Revocan prisión preventiva a Samuel Cueva y defensa afirma que puede retomar a la alcaldía de La Yarada Los Palos

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La resolución fue emitida por los magistrados Jorge de Amat Peralta, Ramiro Bermejo Ríos y Lady Begazo de la Cruz, quienes adelantaron su fallo el 16 de julio de 2026. Como consecuencia, el burgomaestre recuperó su libertad al día siguiente, aunque el proceso penal impulsado por el Ministerio Público continúa su curso y aún no existe una decisión definitiva sobre las imputaciones.

Investigación continúa

El caso se remonta al 19 de junio de 2026, cuando Samuel Cueva fue intervenido por agentes de la Policía Nacional tras la denuncia presentada por Katherine Aquise Castillo (30), una animadora de eventos. La denunciante señaló que el alcalde habría cometido presuntos tocamientos indebidos durante una actividad por el Día del Padre realizada en un local de la Asociación de Viviendas Las Palmeras.

Posteriormente, el 27 de junio de 2026, el juez Jaime Machaca Chacolli declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Samuel Cueva. El Ministerio Público había solicitado inicialmente seis meses de internamiento y un proceso inmediato.

Suspensión temporal del cargo

Tras la imposición de la medida coercitiva, el Concejo Distrital de La Yarada Los Palos aprobó por unanimidad la suspensión temporal del alcalde, aplicando el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, el primer regidor Guillermo Fernando Aranda Hurtado asumió de manera provisional la conducción del municipio mientras durara la restricción de libertad.

Luego de conocerse la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, el abogado Diego Uscuchagua sostuvo que la revocatoria de la prisión preventiva restituye plenamente el ejercicio del cargo.

"El señor Samuel Cueva ya se encuentra en libertad gracias a la resolución emitida por la Sala de Apelaciones y se encuentra en una condición de salud buena, estable y con toda la capacidad necesaria para ejercer el cargo que actualmente ostenta", declaró.

El letrado explicó que el proceso penal continuará bajo la defensa del abogado Vladimir Somocurcio, pero precisó que, desde el punto de vista administrativo, no existe impedimento para que el alcalde retome sus funciones.

"La Ley Orgánica de Municipalidades es clara. Una vez que recuperó su libertad puede ejercer sus funciones con total normalidad", afirmó.

Asimismo, indicó que la suspensión aprobada por el concejo fue únicamente temporal.

"Su credencial nunca fue revocada. No era necesaria una nueva resolución para que retome el cargo porque en ningún momento dejó de ser alcalde; solamente hubo una suspensión temporal", enfatizó.

Situación actual

El abogado manifestó que Samuel Cueva acudió a la municipalidad para reincorporarse a sus labores, aunque señaló que recibió versiones sobre presuntas restricciones de acceso al edificio edil, aunque dijo no poder confirmar. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene vigente su acusación y solicita una pena de 11 años y 6 meses de prisión efectiva. Samuel Cueva continúa afrontando el proceso judicial, la prisión preventiva quedó sin efecto y la expectativa se centra ahora en su eventual retorno a la gestión de La Yarada Los Palos, mientras el Poder Judicial resuelve el caso.