Denuncian robos a damnificados por el sismo de magnitud 5.1 en Junín

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

No respetan ni en la desgracia. En las últimas horas se han denunciado diversos robos de pertenencias a las personas afectadas de los sismos que azotaron la región de Junín y sus provincias en el interior.

La presidenta de la comunidad del barrio Puente, Carolina Chávez, declaró en exclusiva para Exitosa, relatando que fueron víctimas de la delincuencia en el distrito de Chupuro.

Asaltos a las carpas

Las autoridades responsables del refugio lograron entregar carpas a las familias afectadas por el sismo en la zona. Carolina Chávez confirmó que se registraron hurtos dentro de estos espacios y señaló que la Policía ya fue informada.

"El día del sismo hubieron asaltos, vinieron personas (ajenas a la zona), que agarraron nuestras pertenencias. La Policía también está pendiente", afirmó.

Carpas donde son refugiados las víctimas del barrio Puente en Chupuro

Demolición y vigilancia reforzada

Asimismo, informó que se reforzó la vigilancia policial en los sectores afectados, debido al inicio de la demolición de viviendas dañadas, mientras continúan las réplicas sísmicas en la zona.

"Ya están por demoler las casas de los afectados del barrio Puente. Somos cinco barrios: Puente, Estrellita, Carmenpampa, Centro Unión y Chonta, quienes han sido afectados juntos a tres anexos por los sismos. Y siguen las réplicas", indicó.

Agregó que las familias afectadas perdieron sus viviendas y parte de su ganado a consecuencia del sismo. Asimismo, indicó que el barrio Puente enfrenta problemas de abastecimiento de agua; sin embargo, el apoyo de dos cisternas permitió restablecer temporalmente el servicio, priorizando la higiene y las necesidades de los niños.

La representante de la comunidad del barrio Puente, Carolina Chávez, denunció que familias afectadas y refugiadas tras los sismos en zonas del interior de Junín fueron víctimas de robos, luego de que sujetos sustrajeran sus pertenencias.

Señaló que las autoridades ya tienen conocimiento de estos hechos y agregó que el servicio de agua fue suspendido tras la caída de la puquia que abastecía a la población.