Hombre sorprende a su esposa el día de su boda con EMOTIVA recreación 3D de su perrito fallecido

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre tuvo un detalle inolvidable en el día de su boda al recrear la imagen del perrito fallecido de su esposa. De acuerdo al video viral, intentó que la mascota también formara parte del momento más especial de sus vidas.

Recreó en 3D al perrito de su esposa en el día de su boda

Una pareja no dudó en sellar su amor con una emotiva ceremonia que reuniera a todos sus seres queridos, entre amigos y familiares. Nadie podía faltar al día más especial de sus vidas; sin embargo, uno no podía estar presente físicamente.

De acuerdo al video que se volvió viral en las redes sociales, la novia había sufrido la repentina pérdida de su querida mascota, un perrito llamado Cola, quien siempre estuvo a su lado durante sus estudios, su etapa laboral y hasta cuando conoció al hombre que finalmente se convertiría en su esposo.

Al saber que el can era un ser muy querido para ella, él no dudó en dar su mayor esfuerzo para sorprenderla en el altar. Durante la ceremonia pidió colocar un video que dejó anonadado y entre lágrimas a más de uno de los invitados: la recreación mediante animación digital en 3D del caniche fallecido.

El recuerdo de una mascota que dejó huella en su esposa

La recreación 3D buscó mantener los principales rasgos del perrito, permitiendo que la novia pudiera reconocerlo y recordar los momentos que compartieron junto a él. Al descubrir la sorpresa, la mujer no pudo ocultar su emoción.

En la animación, Cola apareció caminando hacia la pareja y luego se transformó simbólicamente en un anillo de boda, como si fuera él quien se lo entregara y les diera su bendición.

El gesto del hombre fue interpretado como una muestra de cariño y consideración hacia su esposa, pues decidió incluir en la boda a un integrante que, aunque ya no estaba físicamente presente, continuaba ocupando un lugar importante en sus corazones.

Emotivo detalle para su esposa: reacción al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó cientos de comentarios donde usuarios de TikTok e Instagram no dudaron en calificar al novio como el hombre indicado para la mujer por no dejar de lado a alguien tan importante en la vida de ella: su perrito.

"Ese hombre ama a su mujer", "cuando le importas a alguien se nota", "ese hombre es el amor de su vida", "hasta yo lloré", "si alguien hiciera eso por mí lo amaría con toda mil alma", "ese detalle vale más que un diamante", expresaron los usuarios en redes.

Es así como un momento lleno de emoción se vivió durante una boda luego de que un hombre decidiera sorprender a su esposa con un recuerdo muy especial: una recreación 3D de su perrito fallecido, quien había sido una parte importante de su vida y de su historia de amor.