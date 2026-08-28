Amazonas: incendios forestales sin control consumen hectáreas de cobertura natural en los distritos de Lámud y Lonya Grande

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos incendios forestales se vienen registrando en la región Amazonas desde la tarde de este viernes 28 de agosto, más precisamente en el distrito de Lámud (provincia de Luya) y Lonya Grande (provincia de Utcubamba).

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del viernes 28 al lunes 31 de agosto se presentarán condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco y Loreto.

Emergencia en la selva peruana

De acuerdo con el reporte de los moradores de la zona, el incendio que viene suscitándose en varios sectores de Lámud viene consumiendo miles de hectáreas de cobertura natural. En ese sentido, pobladores vienen realizando diversas labores para tratar de sofocar las llamas de fuego para evitar que siga extendiéndose.

Por su parte en Lonya Grande, el siniestro tiene ubicación en el caserío Carachupa, La Fila - Cerro Chinguya. Al lugar han llegado vecinos y personal de la municipalidad y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para coadyuvar en las labores de extinción.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Amazonas, dos incendios forestales generan una alerta en las localidades de Lámud y Lonya Grande.



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A manera de prevención, el Senamhi exhorta no encender fuego al aire libre y menos cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, tener identificada las zonas más propensas frente la ocurrencia de nuevos incendios e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

Finalmente, es fundamental mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica, ser prudente si realizas actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.