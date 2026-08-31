Briela Cirilo deja en shock a sus fans durante concierto al revelar que no continuará en Corazón Serrano

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Briela Cirilo le puso fin a una etapa clave de su carrera y se despidió en vivo ante todo el público de Corazón Serrano. La cantante confirmó su salida del grupo y aprovechó sus últimos minutos en el escenario para agradecer por todo lo vivido.

Briela Cirilo le dice adiós a Corazón Serrano

El domingo 30 de agosto de 2026, Briela Cirilo tuvo su última presentación con Corazón Serrano en un evento privado realizado en Trujillo. La cantante puso punto final a su etapa dentro de una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia peruana y no pudo evitar mostrarse bastante emocionada.

Minutos antes del final del show, el animador de Corazón Serrano tomó el micrófono para despedir a la cantante. En su mensaje resaltó el compromiso, la entrega y el profesionalismo que Briela Cirilo le metió mientras estuvo en la agrupación.

El momento se puso sentimental y Briela Cirilo recibió el mensaje con mucha gratitud. Frente al público, recordó con cariño a las personas que compartieron con ella esta etapa, entre compañeras, músicos y trabajadores que estuvieron detrás de cada presentación.

"Tengo muchísimos recuerdos al lado de mis amigos y también profunda admiración y cariño por los músicos que acompañan esta agrupación, por el equipo técnico que hizo posible todo esto", expresó la intérprete.

Para Briela Cirilo, su paso por Corazón Serrano significó mucho más que una experiencia laboral. La artista calificó a la agrupación como una verdadera escuela musical y dejó claro el orgullo que siente por haber sido parte de ella.

Briela Cirilo agradece a fans de Corazón Serrano

Antes de despedirse, Briela Cirilo le mandó un mensaje especial a quienes siguieron de cerca su carrera. La intérprete de 'Mix corazón mentiroso' reconoció que el respaldo del público fue importante durante su permanencia en la agrupación y agradeció cada muestra de cariño que recibió.

"Agradecer a todo el público por acompañarme en las buenas y las malas y por hacerme sentir tan querida. Esta etapa la llevo para siempre en un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias, Corazón Serrano", expresó Briela Cirilo durante su despedida.

Así, Briela Cirilo confirmó su salida de Corazón Serrano durante su última presentación del 30 de agosto en Trujillo. La cantante se despidió agradeciendo a sus compañeras, músicos, equipo técnico y, especialmente, a los fans, dejando esta etapa de su carrera en un lugar especial de su corazón.