Perú presenta candidatura del excanciller Javier González-Olaechea como director general de la OIT

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 31 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el Estado peruano presentó la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

Cabe señalar que, las elecciones se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre en Ginebra (Suiza), a través de votación secreta, teniendo como fecha de inicio de nueva gestión, el 1 de octubre del 2027. Del mismo modo, los candidatos sustentarán sus propuestas el 23 de septiembre ante el Pleno de la OIT y los representantes de los 187 países que la conforman.

Destacan permanente presencia del excanciller ante la organización

Desde la Cancillería destacan que durante su gestión al mando de la institución, Javier González-Olaechea ha representado al Perú ante múltiples organismos internacionales y ha reforzado el vínculo de nuestro país con la OIT. Asimismo, ha liderado la negociación y suscripción de instrumentos internacionales con países y organismos internacionales.

En ese sentido, el internacionalista ha presentado su propuesta titulada "Una vida digna en la Era Disruptiva", en la que ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros; así como de los conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional, compartiendo sus valores y principios para una vida digna.

Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger. Las sesiones serán conducidas por el actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson, y serán transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de la organización.

📄 Perú presenta candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo.



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¿Quién es Javier González-Olaechea?

En noviembre de 2023, Javier González-Olaechea fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte Zegarra. Dicho cargo lo ocupó hasta septiembre de 2024, a casi un mes de que fuera destituida por el Congreso.

Es licenciado en ciencia política (especialización en relaciones internacionales) por la Universidad Católica Argentina, posgrado en administración de gobierno por L'Ecole Nationale D'administration (excelencia) ENA, Francia. Phd (Summa cum laude) en ciencia política por la Universidad de Belgrano, Argentina.

Entre sus principales pergaminos resalta sus cargos como alto funcionario en la OIT, asesor del embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas y funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Con la presentación de la candidatura peruana, el Gobierno reafirma su compromiso con la Organización Internacional del Trabajo, puntualiza la Cancillería.