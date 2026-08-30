Gobierno de Fujimori dispone que Mindef viaje a La Libertad tras masacre y secuestro en Trujillo

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de Keiko Fujimori dispuso que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, viaje a La Libertad para atender la situación generada por los hechos registrados en Trujillo. La medida fue comunicada después de una reunión de emergencia convocada por la presidenta durante este domingo.

Rafael Belaúnde viajará a La Libertad

Mediante una reunión de urgencia con la presidenta Keiko Fujimori, se confirmó el desplazamiento hacia La Libertad, luego del violento episodio ocurrido en Trujillo. La llegada del ministro busca permitir la coordinación de acciones frente al secuestro del empresario minero registrado en las últimas horas.

Esta decisión se tomó después de que la mandataria convocara a integrantes de su Gabinete Ministerial para evaluar la situación ocurrida en Trujillo. La reunión comenzó aproximadamente a las 7:30 de la noche, luego del retorno de Fujimori a Lima desde Puno.

En el encuentro participaron Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Rafael Belaúnde, titular de defensa; y César Astudillo, ministro del Interior. Los funcionarios fueron convocados para revisar la situación y las acciones que corresponda adoptar desde el Gobierno.

El viaje del titular de Defensa de da después del violento secuestro registrado en Trujillo, que dejó cuatro personas fallecidas. Este se produjo en la avenida Húsares de Junín, donde se reportó el ataque contra los ocupantes de una camioneta, que llevaba al empresario minero.

Secuestro y cuatro fallecidos en Trujillo

En horas de la madrugada de este domingo, el empresario minero Jenss Marty Lara fue secuestrado durante el ataque. La víctima sería hijo de un también empresario vinculado con actividades mineras en la región de La Libertad.

Estos hechos ocurrieron durante la madrugada y generaron una respuesta del Ejecutivo. La situación llevó a la presidenta Keiko Fujimori a convocar a los ministros de Defensa e Interior, además del jefe del Gabinete, para conocer los detalles y evaluar las medidas correspondientes.

A su retorno de Puno, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, convocó a una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial tras los hechos ocurridos en Trujillo, a fin de definir acciones inmediatas desde el Ejecutivo. pic.twitter.com/7F2RQ5syO2 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 31, 2026

La presencia de Belaúnde en La Libertad permitirá al ministro de Defensa trasladarse hasta la zona donde ocurrieron los hechos y coordinar las acciones necesarias de su sector. El titular acudirá a una región que afronta nuevos episodios de violencia registradas en Trujillo.

La reunión convocada por Fujimori se produjo después de su retorno desde Puno, donde desarrolló actividades oficiales. Tras llegar a Lima, la mandataria citó a los integrantes de su gabinete para revisar la seguridad, defensa y conducción política ante estos casos de violencia.

El desplazamiento del ministro de Defensa representa una nueva acción del Gobierno de Fujimori frente a los hechos ocurridos en Trujillo. La medida se produce mientras las autoridades continúan evaluando lo sucedido y las acciones que deberán desarrollarse en La Libertad.