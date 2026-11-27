27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, la subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, Ing. Rosario Julca, advirtió que las lluvias intensas en el norte del país continuarán durante este fin de semana. Precisó que las precipitaciones más fuertes se esperan durante la noche y madrugada del sábado y domingo en Piura y Tumbes.

Vigencia de la alerta roja y picos de precipitación

De acuerdo con el pronóstico oficial de la entidad técnica, los acumulados pluviales previstos para las próximas jornadas representan un umbral crítico para las zonas vulnerables de la costa norte, manteniéndose la vigilancia permanente ante posibles desbordes.

"Nuestro aviso meteorológico abarca hasta el día lunes 30 de noviembre, que aún vamos a continuar en nivel rojo. Pero hay que tener en cuenta que estos picos máximos de lluvia donde se superen los 30 mm lo esperamos para el día de mañana", señaló Julca.

Con este escenario climático, la institución técnica remarcó que las precipitaciones registrarán una leve tregua durante el viernes antes de volver a intensificarse en los departamentos norteños durante el sábado y domingo.

"El día de hoy van a continuar las lluvias en menor intensidad a comparación del día anterior; sin embargo, para el día sábado, para el día domingo principalmente para las horas de la noche y madrugada esperamos estas lluvias de mayor intensidad", indicó la representante del Senamhi.

Horarios de ocurrencia y fenómenos asociados

La especialista puntualizó que el comportamiento horario de las tormentas exige especial precaución en los desplazamientos vespertinos y nocturnos, debido a la presencia simultánea de vientos fuertes en la zona norte del territorio nacional.

"Van a estar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas incluso, y hay que tener los mayores cuidados al respecto. Las lluvias principalmente inician en las horas de la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, y dan continuidad hasta las 10, 11 y 12 de la noche", advirtió la ingeniera.

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, el organismo técnico recomendó a las autoridades regionales y locales reforzar las labores de prevención y drenaje, así como a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Asimismo, se exhortó a la población de las localidades bajo alerta roja a evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundables durante las horas de mayor descarga pluvial para prevenir riesgos a su integridad.

En ese sentido, las lluvias intensas pronosticadas por el Senamhi mantendrán en alerta máxima al norte peruano hasta el lunes 30 de noviembre, con mayor impacto previsto en Piura y Tumbes durante las noches y madrugadas del fin de semana.