27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, cuestionó la demora en el proyecto de evacuación de aguas pluviales, previsto bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Advirtió que, desde 2022, no se han concretado avances y que ni siquiera se han terminado de elaborar los expedientes técnicos.

Demora en expedientes técnicos y cuestionamientos al gasto público

Mogollón explicó que la iniciativa nació hace más de cuatro años bajo la administración de la entonces Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, entidad que posteriormente transfirió la cartera a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) sin registrar progresos en la etapa documental.

"En junio del año 2022 mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno nosotros tenemos un proyecto, que bueno primero fue Reconstrucción con Cambio ahora es ANIN, un proyecto de evacuación de aguas pluviales. De junio del 2022 a la fecha no se termina ni siquiera de elaborar los expedientes", indicó.

El burgomaestre precisó que la obra se gestiona en coordinación con el Reino Unido y cuestionó que se desembolsen recursos del erario nacional sin que existan intervenciones tangibles en las zonas vulnerables de la provincia, como el sector de Bellavista.

"La explicación es solo que van gastando más de S/135 millones antes que se iniciara. Yo me imagino que son estudios porque obras, todavía cuando recibimos la información de ANIN todavía no estaban ejecutan la obra de Bellavista", indicó.

Pedido de combustible y transferencias presupuestales al Ejecutivo

Frente a la emergencia generada por la temporada de lluvias y la falta de infraestructura de drenaje definitiva, la autoridad provincial expuso los requerimientos urgentes que su comuna necesita atender junto al Poder Ejecutivo para mitigar los aniegos.

Si bien la Municipalidad Provincial de Sullana dispone de unidades pesadas propias para realizar trabajos de limpieza y descolmatación, el alcalde advirtió que la capacidad operativa resulta insuficiente para cubrir todos los puntos críticos afectados por el agua.

"Nosotros contamos con maquinaria por lo menos que nos apoyen con combustible necesario para mover la maquinaria pero también algunas transferencias para poder intervenir en otras donde la maquinaria municipal ya no se abastecerán una mayor cantidad de maquinarias", señaló.

De acuerdo con lo planteado por Mogollón, la asignación directa de presupuesto permitirá alquilar equipos adicionales y garantizar el funcionamiento continuo de las labores de respuesta inmediata en los distritos y centros poblados de la jurisdicción.

En ese sentido, Piura enfrenta nuevamente el impacto de las lluvias con obras estructurales pendientes en Sullana, mientras las autoridades locales aguardan tanto el destrabe de los expedientes a cargo de la ANIN como el envío de recursos logísticos y financieros por parte del Gobierno Central.