27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La emergencia por lluvias en Piura motivó la activación de equipos especializados para atender las zonas con acumulación de agua y disminuir el riesgo de inundaciones.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) puso en marcha diferentes sistemas de evacuación pluvial como parte de las acciones destinadas a proteger a la población frente a las precipitaciones.

Equipos trabajan para retirar el agua de las calles

Entre los equipos desplegados se encuentran los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE), ubicados en Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer.

Estas instalaciones cumplen una función importante durante las emergencias ocasionadas por las lluvias, debido a que permiten recolectar y evacuar el agua acumulada para reducir posibles afectaciones en los sectores donde operan.

A estas intervenciones se suman la cámara de reunión Dos Grifos y las cámaras de bombeo El Chilcal y Gulman, que también fueron activadas para facilitar el retiro del agua de las zonas comprometidas.

La puesta en funcionamiento de estos equipos busca mejorar la capacidad de respuesta ante las precipitaciones y evitar que la acumulación de agua represente un peligro para las familias que viven en los sectores intervenidos.

#Ahora | 🚨 Piura: ¡Activación inmediata de equipos ante emergencia por lluvias! 📌 El Ministerio de Vivienda activó los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación (SARE) en: Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer. Así mismo, activó la cámara de reunión Dos Grifos y las cámaras de bombeo El Chilcal y Gulman, a fin de evacuar las aguas de lluvia. 📌 Asimismo, los trasvasadores se encuentran en funcionamiento, con el fin de bajar el nivel del agua en los diferentes puntos. Las acciones se desarrollan con el apoyo del Ejército y se mantiene un monitoreo permanente. 🇵🇪 Ante El Niño, el #PerúResponde. 📰 Nota de prensa: https://t.co/L3rrYWdTdc — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) November 27, 2026

Trasvasadores operan con apoyo del Ejército

Como parte de las acciones de emergencia, el MVCS también informó que los trasvasadores se encuentran funcionando en diferentes puntos de la ciudad. Estos equipos permiten trasladar el agua acumulada y contribuir a disminuir sus niveles en las zonas afectadas por las lluvias.

En algunos sectores, los trabajos se desarrollan con el apoyo del Ejército, cuyos efectivos participan en las labores de respuesta para atender la situación generada por las precipitaciones. Esta coordinación permite reforzar las intervenciones y facilitar el funcionamiento de los equipos desplegados.

Asimismo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las operaciones, con el propósito de identificar las necesidades de atención y responder oportunamente ante las condiciones que se presenten en la ciudad.

La activación de los SARE, las cámaras de bombeo y los trasvasadores forma parte de las medidas implementadas para reducir los riesgos asociados a las lluvias y evitar que el agua acumulada genere mayores complicaciones para los vecinos.

En conclusión, Piura mantiene en funcionamiento distintos equipos de evacuación pluvial para enfrentar la emergencia por precipitaciones. Estas intervenciones buscan disminuir la acumulación de agua y proteger a las familias de los sectores afectados, mientras continúan las labores de vigilancia y respuesta ante las lluvias.