Senamhi advierte la ocurrencia de un fuerte fenómeno climatológico en la selva para este fin de semana: ¿De qué se trata?

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para esta semana en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del séptimo friaje, el cual se registrará desde la mañana del viernes 21 hasta el domingo 23 de agosto.

En esa línea, especialistas del Senamhi explicaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la mañana del viernes 21 de agosto y se desplazará por la región Madre de Dios.

Este acontecimiento provocará lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h y cobertura nubosa durante el día.

Durante los días en mención, en la selva sur se esperan temperaturas nocturnas con valores cercanos a los 19°C y temperaturas diurnas que oscilarán entre los 23°C y 28°C.

🌧❄️ #AtentoAlAviso #Minam #Senamhi Séptimo friaje del año llegará a la selva peruana



Del 21 al 23 de agosto, el ingreso de una masa de aire frío favorecerá generará lluvias, descargas eléctricas ⚡️, ráfagas de viento 💨 y un descenso de las temperaturas. pic.twitter.com/A3qJIQpCAK — Senamhi (@Senamhiperu) August 20, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Otra recomendación es asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.