Dictan prisión preventiva a sujeto acusado de disparar en el rostro a taxista en Arequipa

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un juez de Arequipa ordenó cinco meses de prisión preventiva para Rodil Mamani Amachi, investigado por disparar contra el rostro del taxista Clemente Huanqui del Carpio, de 69 años. El ataque ocurrió tras una discusión por el pago de una carrera en el Cercado de Arequipa.

Prisión preventiva tras investigación fiscal

El juez Jaime Moreno, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso cinco meses de prisión preventiva contra Rodil Mamani Amachi, de 27 años, quien es investigado por presunta tentativa de homicidio.

La decisión judicial fue adoptada luego de la audiencia realizada por el caso. Tras conocerse la medida, el investigado fue trasladado al penal de Socabaya, donde permanecerá mientras continúan las diligencias relacionadas con el ataque ocurrido contra el taxista Clemente Huanqui del Carpio en el Cercado de Arequipa.

El hecho ocurrió durante la mañana del 1 de octubre, cuando Mamani habría abordado el taxi conducido por Huanqui. Según la investigación preliminar de la Policía, ambos llegaron hasta la urbanización Las Orquídeas, donde se habría producido una discusión relacionada con el pago del servicio realizado.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Rodil Mamani Amachi, un vigilante investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio en agravio del taxista Clemente Huanqui del Carpio. El sujeto es acusado de dispararle en el rostro tras una discusión por el pago de una carrera en la ciudad de Arequipa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Conteo de votos acaba con 1 muerto: tensión electoral en Áncash desencadena balacera en centro de votación October 6, 2026

El pasajero se habría negado a pagar la carrera, situación que habría generado el enfrentamiento. En medio de la discusión, Mamani habría sacado un arma de fuego y disparado contra el rostro del conductor, cuyo proyectil ingresó por una zona cercana al cuello.

Taxista permanece en recuperación tras ataque

Pese a la gravedad de la herida, Clemente Huanqui sobrevivió al disparo y continúa recuperándose en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud. El conductor recibió atención médica luego del ataque registrado en la urbanización Las Orquídeas, en el Cercado de Arequipa.

Después de efectuar el disparo, el investigado habría escapado del lugar y arrojado el arma dentro de una vivienda. La Policía recuperó posteriormente la pistola utilizada durante el ataque, como parte de las diligencias desarrolladas para ubicar al presunto responsable.

Intervenido.

Las autoridades también realizaron un operativo para localizar a Mamani Amachi. El investigado fue encontrado escondido en una acequia ubicada en campos de cultivo cercanos a la Universidad Continental, donde finalmente fue intervenido por agentes policiales tras la búsqueda desplegada.

Con la medida dictada por el Poder Judicial, Rodil Mamani Amachi permanecerá bajo prisión preventiva durante cinco meses mientras avanzan las investigaciones fiscales por la presunta tentativa de homicidio. Durante este periodo, las autoridades continuarán reuniendo elementos relacionados con el ataque ocurrido en Arequipa.