Julio Rau Rau critica a oposición y pide el cierre de la Cámara de Diputados: "El pueblo está desprotegido"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, cuestionó el desempeño de la oposición y pidió el cierre de la Cámara de Diputados ante la situación de inseguridad que atraviesa el país. Señaló que planteará impulsar la disolución de la Cámara Baja en la reunión que tendrán los gremios.

Julio Rau Rau cuestiona a diputados de la oposición

Una de las problemáticas que continúa enfrentando el país y que sigue cobrando la vida de varios peruanos es la inseguridad. Desde el Poder Ejecutivo buscan combatirla con la solicitud de facultades extraordinarias presentadas al Congreso Bicameral.

En medio de este panorama, el Pleno de la Cámara de Diputados evaluará el predictamen de la Comisión de Constitución que propone conceder este mecanismo constitucional por 90 días y restringirlas a la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Por su parte, Fuerza Popular plantea una delegación de 120 días y propone incorporar materias adicionales a las consideradas por la comisión.

Ahora ello tiene como nuevo elemento la propuesta presentada por la bancada de Juntos por el Perú (JPP) que formalizó un dictamen en minoría para rechaza la solicitud gubernamental y disponer su archivo.

En medio de este escenario, Julio Rau Rau, en el programa 'Hablemos Claro', señaló que los partidos de oposición "no respetan la voluntad popular" y cuestionó que no brinden las facilidades necesarias para combatir la inseguridad.

"Como ellos tienen seguridad y gana altísimos sueldos, no les importa nada la vida del pueblo peruano. ¿No ven ellos a diario lo que está pasando en el país? que están quemando vehículos, que están metiendo dinamita a los locales comerciales, están extorsionando a los ambulantes, a los transportistas. Creo que el pueblo peruano debe estar arrepentido de haber elegido a estos parlamentarios", aseveró.

Pide el cierre de la Cámara de Diputados

En otro momento, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, adelantó que el viernes, 9 de octubre, "van a tomar decisiones" entre los transportistas para que brinden sus posturas y evaluar qué es lo que harán.

"Lo que voy a plantear en la asamblea es que todos los vehículos que tenemos a nivel nacional pongamos unos afichen que digan: 'Cierre inmediato de la Cámara de Diputados'. El pueblo peruano está desprotegido. Invocó a los hermanos del sur", sostuvo.

En conclusión, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, cuestionó el desempeño de la oposición y pidió el cierre de la Cámara de Diputados ante la situación de inseguridad que atraviesa el país. Señaló que planteará impulsar la disolución de la Cámara Baja en la reunión que tendrán los gremios.