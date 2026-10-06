Sheyla Rojas no soportó la parodia de Israel Dreyfus tras derrota de Joaquín Ramírez: "No me causa gracia"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a estar en el ojo de la tormenta tras la derrota de Joaquín Ramírez en las elecciones de Cajamarca. Esta vez, una parodia de Israel Dreyfus en el pódcast de María Pía Copello terminó sacándole una respuesta pública a la modelo, quien no ocultó su incomodidad.

Sheyla Rojas cuestiona parodia de Israel Dreyfus

Luego de conocerse los resultados de las elecciones del domingo 4 de octubre, el pódcast Sin + que decir, conducido por María Pía Copello, abordó la reacción que tuvo Sheyla Rojas durante la jornada electoral.

El programa decidió llevar la situación al terreno de la parodia y presentó una escena protagonizada por Israel Dreyfus, quien interpretó a Joaquín Ramírez.

La imitación también contó con una integrante del espacio interpretando a Sheyla Rojas. Durante la escena se exageraron algunos aspectos relacionados con la derrota electoral, además de hacer bromas sobre el supuesto interés económico de la modelo y su reacción frente a los resultados.

El extracto rápidamente comenzó a circular en TikTok y terminó llegando hasta la propia Sheyla. La exchica reality no dejó pasar la oportunidad para responder y dejó claro que el resultado de las elecciones no modificó lo que siente por Joaquín Ramírez.

"Siempre voy a apoyar a la persona que amo, fue una linda experiencia y para mi fue con todo respeto hacia el pueblo cajamarquino que me recibió con mucho cariño. La política pasa, el amor y el respeto quedan", escribió la modelo en la sección de comentarios.

Pero eso no fue todo. Sheyla Rojas también se dirigió directamente a Israel Dreyfus, su expareja y amigo, con quien compartió varios años durante su etapa en Combate. La modelo reconoció que esperaba una consideración distinta de alguien que la conoce y a quien todavía estima.

"Ya no me causa gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas que dentro de todo considero, como Israel, que me conoce. Pero bueno, es su trabajo parodiar y burlarse de una mujer, en fin", comentó.

¿Qué pasó con Joaquín Ramírez en Cajamarca?

La reacción de Sheyla Rojas se produjo después de que acompañara a Joaquín Ramírez durante distintos momentos de la jornada electoral. La modelo estuvo junto al candidato en un desayuno electoral y posteriormente siguió parte de sus actividades mientras se conocían los primeros resultados.

Según las cifras de boca de urna difundidas por Datum y América Televisión, Joaquín Ramírez obtuvo 20,3 % de los votos, mientras que Edison Carrasco alcanzó 30,9 %. La diferencia generó diversas reacciones en redes sociales y las cámaras también captaron a Sheyla Rojas sorprendida al conocer los resultados.

Así, Sheyla Rojas dejó clara su posición tras la derrota de Joaquín Ramírez en las elecciones de Cajamarca y respondió a la parodia de Israel Dreyfus. La modelo sostuvo que el resultado electoral no cambió sus sentimientos por su pareja, aunque sí expresó su incomodidad por las bromas sobre su relación.