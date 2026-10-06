Brian May no ve posible otra gira de Queen: "Quizá 50 años sean suficientes"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fans de Queen recibieron un balde de agua fría. Brian May dejó súper clara su postura y aseguró que no volverá a salir de gira con Adam Lambert, poniendo freno a los conciertos tras décadas de rodar por el mundo.

Brian May anuncia el fin de sus giras con Queen

En entrevista con The Times, Brian May confirmó que no habrá más giras para Queen + Adam Lambert. De esta manera, su histórico concierto del 14 de febrero de 2024 en el Tokyo Dome quedará oficialmente como el cierre de su último tour mundial.

Según contó el guitarrista, la idea de dejar los largos tours nació aproximadamente 18 meses. Una situación familiar durante un viaje a Estados Unidos fue el punto de quiebre para entender lo pesado que resulta vivir alejado de su familia.

"Tomé una decisión hace 18 meses de que no quería volver a hacer giras. Una amiga cercana de la familia falleció cuando estábamos en Estados Unidos, así que le dije a mi representante: 'Voy a volver a casa unos días y luego regreso'. Ella me miró a los ojos y me dijo: 'Sabes que no puedes hacer eso'", relató.

May dejó claro que no es que haya dejado de disfrutar la música ni los viajes. El problema está en todo lo que debe sacrificar cuando permanece fuera de casa durante meses.

"Me encanta tocar, me encanta viajar, pero el precio es sacrificar mi libertad. Tengo una esposa [la actriz Anita Dobson], nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes", comentó.

Queen y otras maneras de presentar su música

La decisión de Brian May no significa necesariamente que Queen vaya a desaparecer del mapa. El músico reveló que la banda analiza nuevas alternativas para presentar su repertorio sin tener que embarcarse en otra extensa gira internacional.

Después de visitar el Sphere de Las Vegas, May comenzó a trabajar en la idea de desarrollar una experiencia inmersiva relacionada con la música de Queen. La propuesta permitiría llevar el espectáculo a otro nivel y evitar, al menos en parte, las exigencias de una gira tradicional.

"Creo que una experiencia inmersiva sigue siendo posible y podría conquistar el tiempo y el espacio, pero actualmente no se puede lograr sin IA y tengo serias dudas al respecto... Los centros de datos son un mal enorme y hay que combatirlos", señaló.

La postura actual de Brian May marca una diferencia con lo que pensaba en septiembre de 2025. En conversación con Rolling Stone, el guitarrista ya había hablado de su cansancio tras cinco décadas de giras, aunque en ese momento todavía dejaba abierta la posibilidad de regresar.

En enero de 2026, además, declaró al Daily Mail que tampoco tenía interés en cruzar el Atlántico para ofrecer conciertos en Estados Unidos.

Así, Brian May no ve posible otra gira de Queen debido al costo personal que implica pasar largos periodos lejos de su familia y su libertad.