Jefe del Indeci brinda primer informe tras sismo en Ayacucho: Se confirman afectaciones estructurales en viviendas, centros médicos y de salud

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez Guerrero, confirmó esta tarde a Exitosa que se registran daños materiales tras el sismo de magnitud 7.2, registrado al promediar la 1:00 p. m. de hoy, jueves 20 de agosto, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

En entrevista a nuestro medio, el funcionario indicó que vienen monitoreando las localidades más alejadas, a fin de actualizar permanentemente su reporte y brindar la ayuda que pueda ser necesaria, en favor de la población eventualmente afectada. Además, descartó que se registren personas heridas o víctimas mortales.

Profundidad no permitió que el sismo tenga mayor impacto

Sobre el incidente registrado en la región Ayacucho, el jefe del Indeci coincidió con su par del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, al mencionar que la profundidad (108 km) del sismo no permitió que tenga mayor impacto en la ciudad del epicentro (Coracora) y en zonas aledañas.

Si bien es cierto que se registraron desprendimientos de rocas en los cerros, lo que generó alarma en la población ayacuchana, Luis Vásquez Guerrero hizo un llamado a la calma frente a eventuales réplicas o nuevos movimientos sísmicos que puedan presentarse en el transcurso de las horas. En ese sentido, mencionó las afectaciones que se vienen reportando en Ayacucho.

"En Puquio, hay ocho viviendas afectadas, en Ayacucho tenemos tres instituciones prestadoras de salud afectadas, en Pullo tenemos 12 viviendas y una posta de salud afectada, en Coracora tenemos dos lesionados. En Cusco, tenemos el hospital regional que ha sido afectado. En Pichari tenemos un centro de salud afectado. En Upahuacho nos manifiestan que hay unos centros poblados que tienen afectación, se está haciendo la verificación de la zona, en San Pedro tenemos dos viviendas y un centro educativo afectado, en Coracora no han reportado seis instituticiones educativas afectadas", señaló.

🔴🔵🚨 #AHORA | El jefe del INDECI, general Luis Vásquez, ofreció un primer informe preliminar con los daños que dejó el sismo de 7.2 que sacudió Ayacucho este jueves. En Puquio, Ayacucho o Coracora, o Cusco, entre otros, señaló que hay afectación a viviendas y centros de salud,... pic.twitter.com/mvpM8Sh12o — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Es importante mencionar que, la mochila de emergencia debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse un desastre natural. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas y su contenido debe ser el siguiente:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Alcalde de Parinacochas pide apoyo a la presidenta Keiko Fujimori

Frente a la emergencia ocurrida en Ayacucho y en entrevista con Exitosa, el alcalde de Parinacochas, Yony Reyes Anampa, pidió el apoyo de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi para que pueda atender las diversas necesidades que carecen en su jurisdicción y las localidades aledañas, como, Puquio, Lucanas, Páucar del Sara Sara (lo que corresponde la zona sur de Ayacucho).

"Que el Gobierno nacional vaya, que se ensucien sus zapatos. Sea el motivo ahora para mirar carreteras abandonadas, instituciones educativas sin construir, no hay canales de irrigación, no hay desagüe. La ciudad de Coracora no tiene a la fecha el expediente técnico, lo tiene el ministro de Vivienda por 40 millones de soles. ¡Hasta cuándo vamos a esperar!, enfatizó.

Asimismo, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Ayacucho Sur y de la zona norte de Arequipa, invitó a la mandataria a que viaje lo más pronto posible a la región, haciendo énfasis en que han recibido su bicentenario sin servicios básicos.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | En diálogo con Exitosa, Yony Reyes, alcalde de Parinacochas, Ayacucho, pidió apoyo a la presidenta Keiko Fujimori tras el fuerte sismo de magnitud 7.2 que remeció la región. Con la voz quebrada, la autoridad edil solicitó atención para la provincia.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/MKcDIJCsSB — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Finalmente, el primer ministro, Luis Galarreta, indicó en el Parlamento que ha dispuesto que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, viaje esta misma tarde a Ayacucho para supervisar las acciones de atención y respuesta frente al sismo ocurrido.