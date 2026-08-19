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Apoyo ante emergencia

Presidenta Keiko Fujimori anuncia S/800 millones para enfrentar fenómeno de El Niño

Keiko Fujimori anunció S/800 millones para fortalecer la preparación ante el Fenómeno El Niño, mientras el Ejecutivo dispuso 70 puntos críticos en seis regiones.

Keiko Fujimori busca fortalecer al país.
Keiko Fujimori busca fortalecer al país. (Composición Exitosa)

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/08/2026

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El Gobierno anunció la entrega de S/800 millones para fortalecer la preparación del Perú ante el fenómeno El Niño, con acciones destinadas a enfrentar lluvias intensas y posibles sequías. La medida se conoce mientras el Ejecutivo activa intervenciones específicas en zonas consideradas vulnerables ante emergencias climáticas en el país.

Keiko Fujimori informó que los recursos estarán orientados a mejorar la preparación del país ante los efectos asociados al fenómeno El Niño. El anuncio contempla medidas para responder a lluvias y sequías, mientras distintas entidades estatales avanzan con acciones preventivas en regiones expuestas durante los meses próximos.

Intervención en zonas de riesgo

El anuncio se produce junto con una disposición para intervenir 70 puntos críticos ubicados en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. El Gobierno aprobó medidas extraordinarias para atender cauces y quebradas que presentan mayor riesgo ante lluvias intensas e inundaciones durante los próximos meses.

La intervención incluye trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en los puntos identificados. Estas labores estarán dirigidas por la Autoridad Nacional del Agua, que también deberá entregar informes sobre los trabajos realizados y registrar mediante georreferenciación los lugares atendidos durante toda la ejecución.

Presidenta Fujimori anuncia S/ 800 millones para fortalecer la preparación ante lluvias y sequías por El Niño
La presidenta hizo el anuncio.

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Además, el Ejecutivo dispuso la instalación de barreras dinámicas en quebradas de Lima y Huarochirí. Entre las zonas mencionadas figuran Chosica, Santa Eulalio y Cieneguilla, donde se han registrado huaicos durante anteriores temporadas de de lluvias intensas en Lima.

Para estas intervenciones se asignaron más de S/ 129 millones destinados a trabajos en cauces, mientras que otros S/ 50 millones serán utilizados para instalar barreras dinámicas. En conjunto, ambas partidas representan más de S/ 179 millones dirigidos a acciones específicas frente al riesgo climático.

Recursos y preparación ante El Niño

El Decreto de Urgencia N.º 008-2026 considera información del ENFEN sobre la continuidad del Niño Costero hasta abril del 2027Una probabilidad de que el fenómeno alcance magnitudes fuertes o extraordinarias hacia finales del presente año.

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La norma también contempla la protección de infraestructura hidráulica y agrícola, además de sistemas de riego vinculados con la producción alimentaria en los valles de la costa norte. Las medidas están dirigidas a zonas donde las lluvias podrían generar inundaciones, desbordes y movimientos de masa.

Las medidas abarcan tanto la costa norte como sectores de Lima y Huarochirí. El Gobierno busca ejecutar trabajos antes de que se presenten los mayores efectos del fenómeno El Niño, mientras mantiene acciones relacionadas con la preparación ante lluvias intensas y posibles periodos de sequía.

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