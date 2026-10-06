ARMY vende pan con pollo para comprar su entrada al concierto de BTS en Lima: "Ojalá pueda verlos"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡BTS ya está en Lima! Una ARMY peruana no dudó en salir a las calles y vender pan con pollo para poder juntar el dinero que le permita comprar una entrada para ver uno de los tres conciertos del famoso grupo de K-Pop que se desarrollará en el Estadio San Marcos.

Fan de BTS vende pan con pollo para ver a BTS

La famosa agrupación surcoreana BTS ya está en nuestra capital y las fans, también conocidas como ARMYs (Adorable Representative M.C. for Youth, que se traduce como Representantes Adorables de la Juventud) se muestran emocionadas por la primera visita de sus artistas favoritos a Perú y tener la oportunidad de verlos de cerca en alguno de los tres conciertos que tienen programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

Exitosa llegó hasta los exteriores del Estadio de San Marcos, recinto donde se realizarán los conciertos de BTS, y logró observar que algunas fans ya se encuentran acampando para conservar su lugar en la fila. Durante la transmisión se logró conocer también la historia de una ARMY peruana, quien decidió emprender un pequeño negocio de venta de pan con pollo.

La joven, identificada como Ángela, no dudó en salir a las calles con el objetivo de reunir dinero y poder comprar una entrada para el esperado concierto de BTS en Lima y disfrutar de cada una de las canciones del destacado grupo de K-Pop como 'MIC Drop', 'Dynamite', 'Butter' y otros más que alcanzaron fama internacional.

ARMY busca cumplir su sueño de ver a BTS

La joven que portaba una gorra negra y, una mochila blanca, para guardar los panes con pollo, mayonesa y papas al hilo así como agua que tiene a la venta, reveló ante las cámaras de Exitosa que es fan de BTS desde el año 2018. Asimismo, aprovechó la oportunidad para dedicarle un mensaje a la agrupación surcoreana en el que les daba la bienvenida a Perú y expresó su deseo para que cada integrante pueda disfrutar de su estadía en Lima.

"Espero que disfruten la estadía acá en Perú y puedan disfrutar tanto acá y puedan turistear. En algún momento podré verlos", expresó, visiblemente emocionada por saber que, como parte de su gira 'Arirang', RM, Jimin, JungKook, V, Suga, Jin y J-Hope, ya se encuentran en nuestro país.

La historia de la ARMY peruana generó reacciones de otros usuarios, quienes destacaron la creatividad de la joven y el esfuerzo que está realizando para alcanzar su sueño de conocer de cerca a su grupo favorito de K-Pop.

BTS en Perú como parte de su gira de 'Arirang'.

'V' de BTS emociona a 'ARMYs' con frase peruana

Kim Tae-hyung, conocido por su nombre artístico V, sorprendió a las fans de BTS al compartir fotos en sus redes sociales oficiales a un día del esperado concierto del grupo surcoreano en Lima. El artista no dudó en animarse a escribir una frase que generó el revuelo entre las ARMYs.

"¿Qué fue?, causa", se lee en la descripción del post de su cuenta de Instagram, que superó los 2 millones de "me gusta" y más de 354 mil reposteos.

BTS cuenta con una enorme comunidad de seguidores en Perú, que esperan emocionadas los conciertos del grupo el 7, 9 y 10 de octubre. En medio de la expectativa, una ARMY encontró en la venta de pan con pollo una alternativa para obtener ingresos adicionales que le permitan comprar una entrada para poder verlos en el Estadio de San Marcos.