Termina plazo para que alcaldes den a conocer obras que ejecutará Gobierno Regional

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional César Acuña declaró que hasta el próximo 31 de marzo tienen plazo los alcaldes distritales de la región La Libertad, para que den a conocer cuál es la obra que quieren que el GORE les haga hasta por dos millones de soles.

"En el mes de abril sabremos con exactitud la relación de las 83 obras, una por cada distrito, a fin de que en el mes de julio se elaboren los expedientes técnicos; en agosto y setiembre licitarlas y comenzar a ejecutarlas en enero entrante", explicó.

Dijo que el propósito es hacer una obra en cada distrito, es decir hacer una obra hasta por dos millones en el 2024, una obra en el 2025 y otra obra en el 2026.

"Es la primera vez que descentralizamos el presupuesto del Gobierno Regional de La Libertad", afirmó.



Acuña Peralta señaló a la vez que mantiene un diálogo fluido con los alcaldes distritales y provinciales de la región, a fin de articular acciones y proyecto en bien de la población. "Si el alcalde provincial de Trujillo, con quien no he conversado, me pide apoyo, el GORE se lo dará", expresó ante la pregunta de la prensa.



Sostuvo que la época electoral concluyó y que las autoridades elegidas en el 2022, sin distingo de color político, debemos estar unidas, ya no en busca de votos sino en busca de obras para dar bienestar a la población.

"Como Gobierno Regional estamos apoyando, lo más que podemos, a las municipalidades y si es necesario firmaremos convenios con los alcaldes. Indicó que la población necesita veredas, pistas, calles limpias, parques, y que como gobernador hablará con los alcaldes para apoyarlos.



Pide limpiar ciudades



Por otro lado, el gobernador César Acuña hizo un llamado a la totalidad de los alcaldes de La Libertad, que, al haber pasado las lluvias y huaicos, ahora queda la tarea de limpiar las calles.

"Tienen que invertir el 20% del canon, que les faculta la ley en casos de emergencia, como el actual. Los alcaldes no deben ahorrar ese 20% para obras físicas, sino invertirlo en beneficio inmediato de la población afectada", invocó.

Por otro lado, anunció que el Gobierno Regional contratará 500 personas para que apoyen la limpieza en los distritos y ayudar a las familias que tienen sus viviendas inundadas de barro y fango. Las 500 personas durante 10 días trabajarán de la mano con los vecinos y las autoridades, manifestó la autoridad gubernamental de La Libertad.