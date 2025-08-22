Padre de familia utilizaba a su menor hijo para extorsionar a comerciante en Trujillo

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un adolescente fue sorprendido recogiendo el dinero de una extorsión a una comerciante de Trujillo, en La Libertad. Vestido con su uniforme de colegio, el menor de edad fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú con una fuerte suma de dinero. El caso tuvo un giro cuando confesó que realizaba los cobros por órdenes de su padre.

Menor capturado con dinero en mano

El padre de familia fue detenido junto a su hijo adolescente, al ser descubierto que ambos extorsionaban a una comerciante que vendía desayunos en la ciudad de Trujillo. Según el jefe de la Divincri, Johnny Huamán, el menor confesó que su progenitor lo incitaba a cometer este delito.

"A pedido de este delincuente se pactó la entrega en la ciudad de Trujillo. Al frente de un conocido paradero de buses y colectivos. En ese momento la policía logra la captura del menor de edad que terminó confesando que el padre le encargó el recojo del dinero", sostuvo la autoridad policial.

La extorsión sigue siendo un grave problema en el Perú, en Trujillo no es la excepción. Por estos casos, se han detenido a cerca de 500 personas acusadas de este delito, con un 80 % de ellos cumpliendo prisión preventiva durante el 2025, así lo confirmó el general de la PNP Guillermo Llerena.

Casos reciente de extorsión en Trujillo

En la capital de la región La Libertad, se han presentado un caso que llamó la atención y que incluso, hizo que el titular del Interior viaje a la 'Ciudad de la Eterna Primavera'. El pasado 14 de agosto unos delincuentes detonaron un explosivo en la vivienda de un empresario, dejando varios heridos y afectando a 20 inmuebles aledaños.

Las autoridades movilizaron unidades de criminalística para recoger evidencias y determinar el tipo exacto de explosivo que se utilizó. Al mismo tiempo, técnicos de las empresas eléctricas trabajaron durante horas para restablecer el suministro de energía en las casas dañadas.

Al día siguiente, arribó a Trujillo el ministro Carlos Malaver. Su llegada no fue bien recibida por los vecinos, quienes manifestaron que fue para posar ante las cámaras. Se detuvo a cuatro presuntos implicados, pero fueron liberados, generando la molestia de la PNP y culpando al Ministerio Público.

De esta forma, un menor fue detenido por cobrar una extorsión a una comerciante en Trujillo Lo indignante fue que el adolescente confesó que su padre le ordenó realizar el cobro, por lo que también fue capturado.