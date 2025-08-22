Jefferson Cáceres tuvo debut amargo en Escocia: Sumó sus primeros minutos en la derrota 2-0 del Dunfermline ante Raith

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jefferson Cáceres cumplió su primer objetivo con su nuevo club este viernes 22 de agosto. El futbolista peruano de 23 años hizo su debut oficial con su nuevo club Dunfermline Athletic, en la Championship, la segunda división del fútbol de Escocia.

Amargo debut en Escocia

Después de siete días de oficiaizarse su llegada al club escocés Dunfermline, Jefferson Cáceres sumó sus primeros minutos con su nueva piel en la derrota por 2-0 ante Raith Rovers, por la tercera jornada de la Championship de Escocia. El arranque de la escuadra escocesa en la temporada 2025/2026 es irregular, sin embargo, se mantiene en la cuarta posición de la tabla con cuatro puntos.

El delantero peruano debutó a los 63 minutos del cotejo en reemplazo del mediocampista Tashan Oakley -Boothe. En su primer partido con su flamante equipo utilizó el dorsal número 12.

Cabe resaltar, que el choque inició con un gol tempranero, cuando el cronómetro marcaba los dos minutos Lewis Stevenson sacó un disparo potente que batió a la defensa del Dunfermline. Posteriormente, ya en el segundo tiempo, el delantero del Raith, Lewis Vaughan, cerró la victoria tras su grito de gol a los 78 minutos.

La llegada de Cáceres al Dunfermline

El club escocés confirmó la llegada del futbolista peruano de 22 años mediante sus redes sociales oficiales. Al respecto, mediante una publicación en su cuenta de 'X' (antes Twitter), la institución deportiva dio a conocer a su flamante fichaje. En este post Jefferson Cáceres luce sonriente portando la camiseta de su nueva 'casa'.

Además, la nueva escuadra del jugador peruano, acompañó la instántanea con un mensaje a modo de bienvenida en el que revelaron por cuántos años es su contrato, sin embargo, prefirieron guardar total discreción con el monto económico por el que llegó el exfutbolista de Melgar.

Publicacion de la cuenta de 'X' del club Dunfermline Athletic FC.

"Dunfermline Athletic FC está encantado de anunciar el fichaje del centrocampista atacante Jefferson Cáceres del Sheffield United por una atrifa secreta. El internacional peruano de 22 años se une a los Pars por un acuerdo de 2 años sujeto a aprobación de visa y liquidación internacional", se puede leer en la descripción del post del cuadro escocés.

De esta manera, Jefferson Cáceres debutó, este viernes 22 de agosto, en su nuevo club Dunfermline Athletic FC, en la derrota 2-0 ante Raith Rovers, por la tercera jornada de la Championship de Escocia.