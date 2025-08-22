Rusia atacó a Ucrania con 574 drones en medio de las negociaciones con Donald Trump

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Ataques se dieron en medio de conversaciones de Trump con Putin

Durante las gestiones diplomáticas iniciadas por Donald Trump con el fin de llegar a un acuerdo y detener la guerra, se produjeron ataques con drones aéreos contra la ciudad occidental de Leópolis, mientras que en la región suroccidental de Transcarpatia, 15 personas resultaron heridas.

De esta forma, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, indicó que se hacía cada vez más necesario ponerle fin al conflicto. Por su parte, el presidente, Volodymyr Zelensky, indicó que sí estaba dispuesto a reunirse con Vladimir Putin en una "Europa neutral" mencionando países como Suiza, Austria, Estambul o Turquía.

Como se recuerda el pasado 15 de agosto, Trump se reunió con Putin en Alaska para acordar el fin de la guerra desatada por el líder ruso. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos recibió a Zelensky y otros líderes europeos en la Casa Blanca.

Con ello se aumentó la expectativa que los acuerdos hubiera tenido un fruto positivo, pero no fue así. Luego de posicionarse como intermediario Trump comentó. "creo que sería mejor que se reunieran sin mí"

Rusia atacó con más de 570 drones al territorio ucraniano

En medio de las negociaciones de paz. las autoridades de la fuerza aérea de ucrania contabilizaron el envío de 614 drones durante la noche del miércoles. De estos, se lograron detener 577, uno de los mayores ataques aéreos desde julio.

Esta vez los ataques se dirigieron hacia las zonas occidentales de Ucrania, a diferencia de los anteriores enviados hacia las regiones orientales. La fuerza aérea ucraniana comunicó que la gran mayoría de los ataques provinieron desde el oeste de Rusia y el mar Negro, mientras que otro fue lanzado desde la región ocupada por los rusos de Crimea.

Ucrania también ha respondido frente al fuerte ataque con drones ucranianos dejando sin luz varias zonas residenciales en la región rusa de Vorónezh que a su vez desató el incendió una empresa industrial en Rostov.