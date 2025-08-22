Martín Vizcarra llegó al penal Ancón II: Así fue el traslado desde el penal de Barbadillo

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras más de dos horas de viaje, el expresidente Martín Vizcarra llegó hacia el penal Ancón II, luego que el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) resolviera su traslado a este centro por medidas de seguridad. El exmandatario cumplirá los 5 meses de prisión preventiva en este penal por disposición del Poder Judicial.

Así fue el traslado de Martín Vizcarra al penal Ancón II

Alrededor de las 10 de la noche, el exmandatario llegó en la camioneta del INPE tras un largo recorrido desde el distrito de Ate hacia el penal de Ancón II. Seguido por hombres y mujeres de prensa, el expresidente ingresó resguardado por personal policial. Durante todo el recorrido no se logró ver al exmandatario en ningún momento.

Ya dentro del penal Ancón II, el expresidente de la República, Martín Vizcarra seguirá cumpliendo los 5 meses de prisión preventiva luego que el Poder Judicial resolviera esta medida cautelar por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, mientras Vizcarra fue gobernador de esta ciudad.

INPE anunció de cambio de cárcel para Vizcarra

Alrededor de las 5 de la tarde de este viernes, el instituto penitenciario anunció que Martín Vizcarra había sido clasificado al penal de Lurigancho inicialmente, sin embargo, se dispuso su traslado al penal de Ancón por "medidas de seguridad penitenciaria". La decisión desató las críticas y comentarios por el traslado, sin embargo, el instituto comunicó que se garantizaría el respeto de sus derechos fundamentales.

Durante la tarde del viernes, el abogado del expresidente, Alejandro Salas, denunció al INPE por abuso de autoridad y utilizó sus redes sociales para criticar la decisión del presidente del instituto y la Junta de Clasificación.

"El Presidente del INPE y su "Junta de Clasificación" tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad, exposición de persona al peligro entre otros delitos , denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables. Se hace un llamado a la Fiscalía para que a través de la Fiscalía de Prevención del Delito se constituyan en el Penal de Barbadillo", indicó.

Comunicado de traslado de prisión para Vizcarra

En medio de la controvertida decisión, alrededor de las ocho de la noche el expresidente salió del penal de Barbadillo resguardado por gran personal policial en una camioneta oficial del INPE.

De esta manera, Martin Vizcarra se posiciona como el único expresidente en cumplir prisión preventiva en el penal de Ancón II. A diferencia de Ollanta Humala, Pedro Castillo, Alejandro Toledo y antes Alberto Fujimori.