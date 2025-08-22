¿Hernán Barcos fue clave? Erick Noriega sorprendió al hablar perfecto portugués en su presentación en Gremio

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Noriega fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre durante una conferencia donde estuvieron los principales medios de dicho estado. Como se recuerda, el volante nacional arribó al equipo tricolor tras una gran temporada donde se afianzó en el medio campo y hasta debutó en las Eliminatorias.

Fue su campaña en Alianza Lima lo que generó la atracción del elenco gaucho que lo fichó en cuestión de días por un monto que bordea los 2 millones de dólares. Esta vez, el jugador nacido en Japón sorprendió a más de uno al demostrar un fluido portugués a pesar de tener solo días en suelo brasileño.

Erick Noriega sorprende con perfecto portugués

Al notar su dominio del idioma, los periodistas partidarios de Gremio de Porto Alegre le consultaron a Erick Noriega sobre como había hecho para aprenderlo con tal destreza. Fue ahí cuando el futbolista que este año jugó sus primeros minutos en la Selección Peruana reveló que durante su paso por Japón tuvo compañeros brasileños que fueron de gran ayuda para aprender el portugués.

"Me preguntaron cuando llegué aquí a Gremio, yo jugué con brasileños en Japón, entonces yo estaba todos los días con ellos y solo escuchaba portugués. Creo que escuchándolos a ellos, aprendí un poco, no es perfecto, pero da para entender", indicó en un inicio.

De igual forma, el 'Samurai' aseguro que su estadía en el país del sol naciente le sirvió para poder adaptarse en cualquier país por lo que acostumbrarse a la idiosincrasia brasileña no le será problema.

"La cultura japonesa ayudó bastante para mi carrera. La verdad que con adaptación es difícil. Yo me demoré cuatro años en el Perú entonces adaptarme a las costumbres en Brasil, la verdad que es difícil pero no imposible, pero ya pasé por eso. Ahora le toca a mi familia adaptarse", añadió.

Hernán Barcos fue clave

Como se sabe, Hernán Barcos fue jugador durante varias temporadas de Gremio de Porto Alegre por lo que es muy recordado por los hinchas. Justamente, el jugador de la Bicolor reveló que conversó con el 'Pirata' antes de firmar su nuevo contrato con los gauchos.

"Hablé con Barcos, me habló mucho del club, habló muy bien de las personas que trabajan aquí. De la ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí en Gremio", expresó.

De esta manera, Erick Noriega sorprendió al hablar un perfecto portugués durante su presentación como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre.