Ate: Choque violento de un auto contra una mototaxi dejó a dos personas fallecidas y una herida

En la madrugada del sábado 13 de setiembre se registró un terrible accidente vehicular en el distrito limeño de Ate. Un mototaxi que quiso doblar en una calle, fue embestida a toda velocidad por un auto, dejando a dos fallecidos y un tercero herido.

Cámara captó el accidente

La videocámara de seguridad instalada en la vía, captó el momento exacto de la colisión en el boulevard Independencia, pasada las 2.30 am. En las imágenes, se ve como el vehículo de tres ruedas intenta dar un giro a la derecha, pero al percatarse de que venía un carro, decidió cambiar de dirección, siendo tarde para evitar el fuerte impacto.

El conductor del mototaxi fue identificado como Jesús Huaroto Jiménez, de nacionalidad venezolana, que murió horas después en un hospital local. Las dos personas que iban como pasajeros responden a los nombres de Sonia Ricse Patia, quien también perdió la vida y Rubén Paucar acabó con golpes productor del accidente.

Varios vecinos se despertaron por el fuerte sonido que provocó el choque, y dieron aviso al serenazgo del distrito para que socorra a los heridos. Los ciudadanos que iban en la parte trasera de la unidad menor eran comerciantes en el mercado de Santa Anita y se dirigían al centro de abastos para comenzar con su jornada laboral.

La persona que iba en el automóvil de color azul no ha sido identificada. El conductor que corrió con una suerte distinta, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de 28 de Julio, en La Victoria. El carro figura a nombre de sus padres.

Accidente de bus dejó dos muertos

El último 11 de setiembre, un bus de transporte público de la empresa 'El Chino', se estrelló contra una baranda metálica que se encontraba en un extremo de la Vía de Evitamiento, en Ate Vitarte. La estructura atravesó a lo largo la unidad y como resultado, dos personas fallecieron.

Las autoridades identificaron al chofer como Martín Effio, quien no cuenta con licencia para conducir. La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita le abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

