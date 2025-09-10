Tres choques en un solo día alarman a vecinos de Gregorio Albarracín

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La mañana del martes, 9 de septiembre, un vehículo de color rojo, con placa Z1R-102, se estrelló contra la pared del frontis del Colegio Militar Gregorio Albarracín, ubicado muy cerca de la Dirección Regional de Salud (DIRESA). El conductor, identificado como Walter Armando Zegarra Rojas, fue auxiliado por personal del SAMU y trasladado al Hospital Hipólito Unanue, donde fue diagnosticado como policontuso por accidente de tránsito.

El automóvil sufrió serios daños materiales, mientras que el muro de la institución también quedó afectado. Según trascendió, representantes del colegio y el propietario del vehículo habrían llegado a un acuerdo de palabra, lo que evitó mayores diligencias policiales. La unidad fue retirada por una grúa sin la presencia de agentes y no se practicó el dosaje etílico al conductor, hecho que generó críticas por la aparente informalidad en el procedimiento y la falta de protocolos claros para sancionar estas conductas en la vía pública, donde la seguridad debería ser prioridad absoluta.

Taxi se estrella contra jardinera en Pampas de Viñani

Ese mismo día, en la avenida Federico Mazuelos, a la altura del sector Pampas de Viñani, el taxi de placa X3O-463 terminó chocando contra la baranda de una jardinera. El vehículo, conducido por Rolando Mullo Cahuana, sufrió daños en el parachoque y el capot, aunque afortunadamente el chofer salió ileso.

Vecinos señalaron que la vía suele ser escenario de accidentes debido a la velocidad con la que circulan muchos vehículos. Pese a ello, no se reportó la presencia de efectivos policiales en la zona para levantar el acta correspondiente, lo que evidenció una vez más la deficiente cobertura de patrullaje en las principales arterias del distrito, donde se reclama mayor vigilancia y controles de tránsito permanentes.

Accidentes de tránsito en Tacna.

Colisión en avenida La Cultura

Horas más tarde, otro choque se produjo en la avenida La Cultura, a pocos metros del mercado Santa Rosa. El accidente involucró a una camioneta de placa chilena PJ TX 50 y a un taxi de matrícula Z5R-275. Personal de Serenazgo se desplazó al lugar para auxiliar a los ocupantes, quienes resultaron ilesos.

Aunque el hecho no dejó heridos, sí ocasionó congestión vehicular y molestias entre los transeúntes que a esa hora transitaban por la zona comercial. Comerciantes del sector pidieron mayor fiscalización y resaltaron que la intensa circulación de taxis y vehículos particulares aumenta el riesgo de colisiones en esta transitada vía de Gregorio Albarracín, donde los semáforos suelen ser insuficientes.