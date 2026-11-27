27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La violencia criminal vuelve a generar alarma en la región La Libertad. Dos hombres perdieron la vida y al menos tres personas resultaron heridas tras un ataque armado perpetrado dentro de una vivienda del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 8:00 p. m. del jueves 26 de noviembre, cuando varios sujetos armados ingresaron al inmueble y abrieron fuego contra quienes permanecían en su interior.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un nuevo ataque armado conmocionó a la provincia de Trujillo. Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron asesinadas a balazos al interior de una vivienda , en el distrito de El Porvenir. Según testimonios preliminares, los atacantes llegaron a bordo de dos vehículos y huyeron tras perpetrar el crimen. La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 27, 2026

Dos vehículos habrían sido utilizados durante el atentado

El escenario del crimen fue una casa ubicada en la calle Manco Cápac, en la cuadra 10, cerca del camal municipal. De acuerdo con los primeros reportes, cinco personas recibieron impactos de bala durante la incursión. Los disparos provocaron momentos de pánico entre los residentes de la zona, quienes salieron de sus viviendas después de escuchar la ráfaga de detonaciones.

Tras lo ocurrido, los vecinos auxiliaron a los afectados y solicitaron la intervención de las autoridades. Sin embargo, algunos evitaron brindar declaraciones por temor a posibles represalias.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas cercanas registraron parte del desplazamiento de los presuntos responsables antes y después del ataque. En las grabaciones se observa la presencia de dos automóviles, uno de color negro y otro rojo, cuyos ocupantes habrían participado en la incursión.

Según los registros revisados por los investigadores, los sujetos descendieron de las unidades e ingresaron al inmueble para disparar contra las personas que se encontraban en la sala. Posteriormente, abandonaron el lugar y huyeron en los vehículos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) recogió casquillos de bala y otras evidencias que quedaron en la escena. También se encontraron prendas de vestir y sandalias, elementos que fueron considerados durante las diligencias de criminalística.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un ataque armado registrado este jueves 26 de noviembre de 2026 en una vivienda del distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, dejó tres personas fallecidas y otras dos heridas, según los primeros reportes. De acuerdo con información difundida, familiares y vecinos brindaron auxilio a las víctimas, quienes recibieron atención en diferentes establecimientos de salud de Trujillo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Policía investiga posible enfrentamiento entre organizaciones criminales

Después de la balacera, los heridos fueron trasladados a diferentes establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Belén de Trujillo y el Hospital Santa Isabel de El Porvenir. Entre las víctimas mortales identificadas figuran Emilian Gerónimo B. R. y Marvin S. B.

Los sobrevivientes fueron identificados como Anívar M. E. R., de 52 años, y Alejandrina V. D. de Barros, de 46 años. También resultaron heridos dos hombres más en el lugar del atentado, cuya identidad no había sido establecida en el reporte.

Respecto al móvil del crimen, una de las hipótesis difundidas apunta a un posible enfrentamiento entre las organizaciones criminales conocidas como 'Los Pulpos' y 'Los Ochenta'. También se investiga si el atentado estaría relacionado con una presunta represalia por la muerte de un integrante de esta última agrupación.

En las diligencias participan agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri), la unidad Halcones y la comisaría Nicolás Alcázar. Los investigadores buscan identificar a los responsables y determinar si el ataque estuvo dirigido contra una persona específica.

El atentado registrado en El Porvenir vuelve a poner en evidencia la preocupación por los hechos de violencia armada en Trujillo. Mientras la Policía analiza las grabaciones y recoge evidencias, todavía queda esclarecer el móvil del crimen y establecer quiénes estuvieron detrás de este ataque que terminó con la vida de tres hombres.