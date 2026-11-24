24/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Los padres de Lizeth Marzano solicitaron al Poder Judicial una reparación civil de S/ 6 880 000 contra Adrián Villar y Marisel Linares, por la muerte de la deportista en un accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2026, en el distrito limeño de San Isidro.

¿Por qué los padres de Lizeth Marzano exigen S/ 6,8 millones?

El pedido económico fue presentado dentro del proceso penal que afronta Villar, conductor del vehículo que atropelló a Marzano. Sus padres, Rosa Celia Noguera Zavala de Marzano y Víctor Humberto Marzano Maldonado, solicitaron ser incorporados como actores civiles para reclamar el pago por los daños ocasionados.

Esta solicitud fue evaluada en una audiencia realizada el 19 de octubre. El juzgado declaró infundada la oposición presentada por la defensa de Linares y admitió la participación de los padres como actores civiles dentro del proceso penal seguido por la muerte de la deportista.

Pedida de indemnización.

El monto solicitado se divide en cuatro conceptos. Los familiares reclaman S/ 80 000 por daño emergente, S/ 6 millones por lucro cesante, S/ 600 000 por daño moral y S/ 200 000 por daño al proyecto de vida. La suma alcanza S/ 6 880 000.

El daño emergente comprende gastos funerarios, de sepelio, trámites notariales vinculados con la declaración de herederos y asesoría legal. Para el lucro cesante, los padres consideran los ingresos que percibía Lizeth Marzano y las ganancias que obtenía mediante tres vehículos de su propiedad.

Los otros dos rubros corresponden al daño moral, sustentado en el perjuicio que afrontan sus padres tras el fallecimiento, y al daño al proyecto de vida de la joven. Por estos conceptos, la solicitud contempla S/ 600 000 y S/ 200 000, respectivamente.

Los padres se incorporan como actores civiles.

¿Qué responsabilidad tiene Marisel Linares en el caso?

Marisel Linares, madrastra de Adrián Villar, fue incorporada como tercero civilmente responsable porque el vehículo involucrado en el atropello de Lizeth Marzano, de placa C4L-243, estaba registrado a su nombre. La medida permite incluirla en el reclamo económico presentado por los padres de la deportista.

La resolución judicial establece que los familiares podrán reclamar una reparación civil por homicidio culposo agravado y omisión de socorro. La defensa de Linares, representada por Elio Riera, cuestionó la solicitud. Posteriormente, las defensas de Villar y Linares presentaron recursos de apelación contra la decisión.

Mientras continúa el proceso, Adrián Villar permanece bajo prisión preventiva hasta el 24 de agosto del 2027. El Ministerio Público solicita siete años y un mes de cárcel. En tanto, los padres de Lizeth Marzano mantienen su pedido de S/ 6 880 000 como reparación civil contra ambos implicados.