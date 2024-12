Abogado de 'Chibolín' respalda pase a clandestinidad de Elizabeth Peralta: "Se ha puesto a buen recaudo"

Elio Riera, abogado del humorista y conductor de televisión, Andrés Hurtado, argumentó que el pase a la clandestinidad de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta responde a la inexistencia de "elementos fundados y graves de convicción". En tal sentido, señaló que la funcionaria del Ministerio Público se "puso a buen recaudo".

"Yo particularmente considero que la doctora Peralta se ha puesto a buen recaudo porque la resolución que ha sido emitida en este momento no reúne un requisito importantísimo: la norma dice 'graves y fundados elementos de convicción'. Eso no existe, se estaría privando de su libertad a la doctora Peralta por sencillamente una noticia que no está avalada en nada", mencionó el letrado en entrevista con Exitosa.