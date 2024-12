Martín Vizcarra: PJ levanta restricciones contra el expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Poder Judicial (PJ) dejó sin efecto la comparecencia con restricciones que se le impuso al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A través de documento, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional levantó las restricciones impuestas contra el exmandatario, quien es investigado por los presuntos delitos de cohecho y colusión agravada.

Asimismo, el Poder Judicial le impuso la medida de coerción personal de comparecencia simple y el exjefe de Estado tiene la obligación de acudir a todos los llamados que le haga la autoridad judicial.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que en caso sea condenado por el caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, aceptaría la decisión del Poder Judicial y no buscaría evadir la justicia, ello en referencia a las decisiones que tomaron otros exmandatarios al ser investigados.

Durante una entrevista en el podcast 'Ouke', el exjefe de Estado aseguró que afrontará todas las investigaciones en su contra y reiteró su inocencia de todos los cargos que se le imputan.

"Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, siempre. Uno, yo nunca voy a salir de mi país. No me voy a ir. No me voy a poner en una embajada. Yo no me voy a pegar un tir* en la cabeza. Yo voy a afrontar la justicia. Yo soy inocente, pero yo voy a afrontar la justicia, digan lo que digan", expresó.