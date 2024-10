Abogado de Toledo afirma que Fiscalía no tiene registros de reunión entre expresidente y Jorge Barata

El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, sostuvo que el Ministerio Público no tiene pruebas que acrediten una reunión entre el exmandatario y el exdirectivo de Odebrecht, sino que simplemente "le creyó" al empresario Josef Maiman.

"El señor Maiman nunca explicó cómo fue esa conversación, fue personal, fue por teléfono. ¿Hubo algún tipo de comunicación? ¿Hubo testigos? La Fiscalía nunca le preguntó, simplemente le creyó. Su movimiento migratorio indica que en el año 2004 no vino al Perú, él vino recién en noviembre del 2024", expresó ante el Poder Judicial.

El letrado sostiene que el Ministerio Público se quedó con el testimonio de Josef Maiman pero no habría corroborado los supuestos hechos revelados por el exallegado a Toledo. Y es que no se conocerían los detalles de cómo se habría dado la reunión entre el expresidente y Jorge Barata.

Asimismo, indicó que las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en 2016 y 2019 tienen incoherencia debido a que no se pudo haber entregado un soborno antes de que se publicarán las bases del concurso para el proyecto de la carretera Interoceánica en los tramos 2 y 3.

En otro momento, el abogado también señaló que el exmandatario no puede ser condenado por el delito de colusión debido a que no tenía representación funcional para involucrarse con las licitaciones de las obras.

"El señor Alejandro Toledo no puede ser condenado. La ley y solo la ley puede establecer cuáles son las conductas punibles. Principio de legalidad, fundamental en un estado de derecho democrático. Entonces, el señor Toledo no podría ser condenado por un delito que él no podría cometer", manifestó.