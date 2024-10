Acusación contra PPK por presunta organización criminal podría perder fuerza, según su abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Julio Midolo, sostuvo que la acusación contra su patrocinado por presunta organización criminal podría caerse tras el archivamiento de la denuncia contra José Luis Bernaola, chofer del expresidente.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado indicó que está pendiente un pedido de sobreseimiento planteado por la defensa de la secretaria del exmandatario, Gloria Kisic Wagner, el podría tener el mismo resultado que el caso del chofer del exjefe de Estado.

Asimismo, Julio Midolo apuntó que, para que se considere una organización criminal, esta debe estar conformada como mínimo por tres personas.

"Lo mínimo que establece la de crimen organizado es que para que se trate de una organización criminal, tienen que ser tres o más personas (...) Al día de hoy estamos en una etapa que se denomina etapa de control de acusación, que significa que el juez hace un filtro de la acusación que presenta la Fiscalía y determina que cosas pasan y que cosas no pasan a una siguiente etapa que es el juicio oral", agregó.

En esa misma línea, el letrado aseguró que en este caso hay una "instrumentalización" de las personas implicadas, quienes afirmó que "no tienen absoluta responsabilidad" de los hechos que se les sindican.

"Hay en este caso una instrumentalización de una serie de personas que no tienen absoluta responsabilidad en ninguno de estos casos (...) La Fiscalía dice que a partir del 2001, el entorno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que trabaja con él (...) mágicamente se convirtieron ellos en una organización criminal para lavar activos. Eso no tiene ningún asidero y no va a obtener un resultado positivo en un juzgamiento", mencionó.