Tras casi dos meses alejado del público, Furrey reaparece y detalla las graves secuelas de su accidente

El creador de contenido peruano Furrey volvió a comunicarse con sus seguidores tras varias semanas de ausencia debido al grave accidente que lo mantuvo en cuidados intensivos. A través de sus historias de Instagram, el conductor de Habla Good compartió detalles sobre su estado actual, marcando así la primera actualización directa después de un prolongado silencio en el que las únicas informaciones provenían de familiares y amigos cercanos.

Avances en la rehabilitación

Furrey explicó que su tratamiento continúa de manera especializada y bajo estricta supervisión médica. Los doctores evalúan constantemente la evolución de sus huesos, dado que las lesiones comprometieron zonas delicadas de su cuerpo. El retiro del collarín fue considerado por él mismo como un avance importante en la rehabilitación, ya que le permitió recuperar mayor comodidad en su día a día.

Asimismo, contó que la fisioterapia diaria ha resultado fundamental. Gracias a ella ha podido mejorar su postura, caminar con más estabilidad y realizar acciones básicas que en las primeras semanas resultaban imposibles. No obstante, reconoció que el proceso requiere tiempo y paciencia, ya que los especialistas le recomendaron no apresurar su recuperación para evitar complicaciones.

Agradecimiento por el apoyo

El conductor también se refirió a los altos costos que implicó su tratamiento. En ese sentido, reiteró su agradecimiento a quienes colaboraron en la campaña solidaria conocida como "Furreyton". Según dijo, gracias a ese respaldo pudo acceder a terapias y medicinas necesarias para avanzar en su estado de salud.

Actualmente, Furrey ya puede desplazarse por su cuenta y realizar algunas actividades sencillas dentro de su hogar. Sin embargo, aclaró que aún no está completamente restablecido y que deberá mantener controles médicos frecuentes para asegurar una recuperación integral.

El regreso a 'Habla Good'

Uno de los temas más comentados por sus seguidores es su eventual regreso al programa de streaming Habla Good. Al respecto, Furrey manifestó su deseo de volver lo antes posible, aunque evitó dar una fecha precisa. Subrayó que el reinicio de sus actividades dependerá únicamente de la autorización médica, pues su prioridad es recuperar la movilidad plena del brazo lesionado.

Su reaparición en redes sociales generó una ola de mensajes positivos y de aliento. Decenas de fanáticos celebraron sus avances y le expresaron su apoyo incondicional en esta etapa de recuperación. Para muchos, su testimonio refleja fortaleza y perseverancia, dos cualidades que lo han convertido en una figura querida dentro de la comunidad digital.

La recuperación de Furrey avanza paso a paso, entre tratamientos médicos, fisioterapia y la esperanza de un pronto retorno a la actividad. Su mensaje no solo ofreció tranquilidad a sus seguidores, sino que también evidenció la importancia de la solidaridad en momentos difíciles. Ahora, el influencer se prepara para afrontar los siguientes meses con paciencia y optimismo.