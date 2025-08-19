Detención preliminar contra topógrafos colombianos vence HOY: MP podría pedir prisión preventiva

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes 19 de agosto, vence el plazo de detención preliminar de los dos topógrafos de nacionalidad colombiana que, fueron intervenidos el pasado 12 de agosto, en territorio peruano mientras realizaban mediciones, sin autorización, en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

Ministerio Público deberá pedir preventiva

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el propio abogado de los topógrafos, Carlos Araujo, fue quien confirmó que, hoy vence la prisión preliminar que, fue ampliada por un plazo de 7 días. Dicha extensión concluye este martes.

En tal sentido, se espera que el Ministerio Público (MP) presente un pedido de prisión preventiva contra los topógrafos colombianos que fueron identificados como Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López. De realizarse ello, el plazo de detención se dilataría.

Cabe mencionar que, si la Fiscalía de la Nación, no presenta dicha solicitud antes de las 03:00 pm, ambos detenidos que, el último 17 de agosto, fueron trasladados a la ciudad de Caballococha para continuar con las investigaciones, quedarían en completa libertad.

Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por haber realizado mediciones en territorio peruano, exactamente en el distrito de Santa Rosa. Por ello, la Fiscalía abrió investigación en su contra por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Para realizar las investigaciones del caso se había encargado al fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, quien pertenece a la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla.

Disposiciones de la Fiscalía para esclarecer los hechos

Como se recuerda, la Fiscalía dispuso realizar la inspección técnico policial del lugar de los hechos, así como recabar las declaraciones de los investigados y los efectivos policiales que los detuvieron.

Asimismo, recabarán los videos fílmicos de los implicados, entre otras diligencias de ley urgentes e inaplazables. Además, indicaron que se ofició a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.

Los sujetos colombianos fueron vistos por pescadores de la zona quienes dieron aviso a las autoridades peruanas sobre los actos que realizaban los topógrafos que, llevaban consigo un GPS satelital y un yate en el que se desplazaban por el río Amazonas.

De esta manera, se conoció que este martes 19 de agosto, vence el plazo de detención preliminar de los dos topógrafos colombianos intervenidos en territorio peruano mientras realizaban mediciones en el distrito de Santa Rosa.