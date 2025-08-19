Elías Montalvo niega 'affaire' con Paul Michael: "Creo que cada uno tiene su orientación bien puesta"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El modelo argentino Renzo Spraggon levantó polvo y paja en la farándula local, hace semanas atrás, tras dejar entrever que Paul Michael, actual pareja de Pamela López, y Elías Montalvo habían tenido más que una simple amistad.

Dichas declaraciones fueron vertidas en el programa 'La Noche Habla' en la que el exintegrante de 'Esto es Guerra' ni confimó ni negó lo dicho por Spraggon, sin embargo, exigió al argentino que mostrara las pruebas que evidencien que él y Paul Michael tuvieron un 'affaire'.

Elías Montalvo niega affaire con Paul Michael

Elías Montalvo fue abordado por las cámaras de 'Todo se Filtra' para conocer mayores detalles de su supuesto romance con el exintegrante de la 'Combinación de La Habana'. Al respecto, el exchico reality resaltó la humildad del cantante, pero sí confirmó que hubo un distanciamiento no solo con él sino también con Pamela López.

"Paul es chévere, es súper humilde, no lo veo hace tiempo. Ya no hablamos desde que entró a Orquesta Candela. No he hablado ni con Pamela ni con él. Pero a veces las personas te escriben solo cuando necesitan algo o necesitan de ti", manifestó Elías.

En consiguiente, manifestó que ambos se conocen desde hace tiempo y que Paul Michael lo sabe. Además, resaltó que compartieron muchas cosas juntos.

De otro lado, al ser consultado si considera que el alejamiento de Paul Michael con él se debió a que los relacionaron, el exchico reality, respondió sin titubeos haciendo énfasis en que no cree que el cantante se haya molestado porque los relacionaron.

"No creo o quizá sí ¿no? no sé, de repente le causó inseguridades. Creo que uno tiene su decisión bien puesta, su orientación bien puesta, yo no creo que él se haya incomodado", sostuvo el exintegrante de EEG.

Paul Michael es acusado de mal padre

Cabe resaltar que el mencionado Paul Michael se encuentra en el ojo público luego que su expareja, Sofía Delgado, saliera al frente para dejarlo mal parado y recriminarle su rol como padre de la hija que ambos tuvieron fruto de su relación.

Al respecto, Delgado reveló que el cantante no visita a su hija desde hace un mes y medio porque ella no lo permite. Asimsimo, acotó que la manutención que le envía no cubre los gastos de la menor.

De esta manera, Elías Montalvo rompió su silencio y despejó especulaciones que aseguraban que había tenido un 'affaire' con Paul Michael, actual pareja de Pamela López.