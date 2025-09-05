Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará hoy pedido de prolongación de prisión preventiva contra expremier

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Su libertad podría durarle horas. El Poder Judicial (PJ) evaluará esta tarde el pedido de prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo Terrones.

De acuerdo con lo resuelto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria, la audiencia virtual de desarrollará desde las 3:00 p. m. de este viernes 5 de septiembre.

Procesada por el caso 'golpe de Estado'

El requerimiento formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos "busca reponer las cosas al estado anterior y renovar las actuaciones procesales afectadas".

En ese sentido, el Ministerio Público tiene como objetivo continuar la medida de restrictiva contra la libertad de la también exministra de Cultura y Trabajo, luego, de que el Poder Judicial acatara la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la libertad de la exfuncionaria, presa en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde junio del 2023.

Según el fallo del máximo intérprete de la Carta Magna, los derechos fundamentales de Chávez Chino se vieron vulnerados al haber estado detenida sin mandato judicial durante ocho días (del 19 al 26 de diciembre del 2024), puesto que, la orden inicialmente impuesta vencía el 19 de diciembre y la solicitud de ampliación por 15 meses fue presentada un día antes. Desde el Juzgado indicaron que la diligencia fue programada fuera de tiempo por "cuestiones logísticas".

Ojo, audiciendia de mañana se realizará en base a solicitud de ampliación de prisión preventiva hecha por la fiscalía en diciembre del 2024. pic.twitter.com/eH9qrvCrfG — Cintya Malpartida (@cfrejya) September 4, 2025

¿Quiénes son los otros acusados del caso 'Golpe de Estado'?

En calidad de coautores del delito de rebelión están los expresidentes del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, y los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza), así como el mandatario, Pedro Castillo, en calidad de autor.

Para los mencionados acusados, la Fiscalía les solicita penas de 25 y 15 años de cárcel, así como una reparación civil conjunta de S/ 64 419 038, la misma que deberá ser abonada por quienes sean sentenciados. En el caso de Castillo Terrones, solicitaron 34 años de cárcel en su contra.

Durante la fase de investigación preparatoria el Ministerio Público aceptó 65 pruebas documentales, la declaración de más de 69 testigos y pericias, tanto forenses como grafotécnicas, entre otros elementos probatorios en contra del exmandatario y los demás imputados.

De esta manera, la ex primera ministra Betssy Chávez podría retornar a prisión, a tan solo horas de haber logrado su libertad a través de un fallo del TC.