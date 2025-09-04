Pedro Castillo no solicitará asilo político en caso de obtener su libertad, asegura su abogado

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Luis Medrano Girón, se pronunció respecto al juicio oral que se sigue contra el expresidente de la República. Según anunció, Castillo Terrones no solicitará asilo político en caso de obtener su libertad.

Rechazó que Castillo haya solicitado asilo en 2022

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado indicó que el propio Pedro Castillo ha afirmado que su vida política se encuentra en territorio peruano, no en México, país en donde se encuentra su familia tras habérsele otorgado asilo político en diciembre del 2022.

"(Pedro Castillo) tiene una vida política en el Perú, por tanto, de obtener su libertad, obviamente no va a recurrir a un asilo político, sino a lo que se va a dedicar es a lo que él sabe hacer es a la docencia y la vida política en el Perú", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el abogado de Castillo Terrones rechazó que el exmandatario haya solicitado asilo al Gobierno mexicano, luego de haber realizado el fallido golpe de Estado, en diciembre del 2022. Según señaló, el que realizó la solicitud de asilo político fue su abogado de ese entonces, mas no el propio Pedro Castillo.

Embajada de México confirmó versión de Castillo

En tal sentido, explicó que en el 2024, la misma Embajada de México en Perú declaró que, efectivamente, quien pidió asilo político para el expresidente fue un abogado particular; ello sin haber mantenido una consulta previa con Castillo; la solicitud tampoco contaba con la firma del exjefe de Estado.

Según Medrano Girón, este hecho fue "malinterpretado" en su momento, por lo que, incluso este argumento sirvió para que se dicte la prisión preventiva contra Castillo. Es así que explicó, luego de haber realizado el fallido golpe de Estado, el expresidente se reunió con su esposa e hijos para ir al Consulado mexicano y así pueda poner "a buen recaudo" a su esposa e hijos. "No había solicitado jamás el asilo político", enfatizó.

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre una situación hipotética en donde se le otorgue la libertad a Castillo, el letrado aseguró que Pedro Castillo "jamás se irá del Perú". "Ya lo ha dicho el propio Castillo", añadió.

De esta manera, el abogado de Pedro Castillo, Luis Medrano, rechazó que el expresidente haya solicitado asilo político a México en diciembre del 2022, tras el fallido golpe de Estado.