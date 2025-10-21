¡Inesperado encuentro! Gustavo Salcedo y Maju Mantilla fueron CAPTADOS nuevamente JUNTOS

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que el empresario Gustavo Salcedo expresara públicamente disculpas a su aún esposa Maju Mantilla y a su exproductor Christian Rodríguez, por el escándalo en el que se vieron envueltos tras sus declaraciones de una supesta relación extramatrimonial, fue captado junto a la exreina de belleza.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla juntos

El portal de Instagram 'Instarándula' fue quien presentó las imágenes en el que Salcedo y Mantilla aparecen en un evento deportivo de sus hijos teniendo un trato cordial. El audiovisual fue presentado por una seguidora de la cuenta de espectáculos.

Cabe resaltar que, esta es la primera aparición pública del empresario y la exfigura televisiva después de varias semanas de controversia en las que se sindicaba a Mantilla de haber sido infiel a Gustavo Salcedo.

Las disculpas públicas de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo, tras días de silencio y exposición mediática, se pronunció públicamente sobre el tormentoso hecho que acaparó portadas de espectáculo el que señaló que su aún esposa Maju Mantilla sostenía una relación extramatrimonial con su exproductor Christian Rodríguez, desde 2023.

En primer lugar, el empresario abrió su corazón y expresó estar arrepentido por lo que en su momento afirmó motivo por el cual pidió disculpas retractándose luego de varias semanas de controversia, en los que también fue acusado por el peridodista Christian Rodríguez de agredirlo en plena vía pública.

Cabe resaltar que, a diferencia de anteriores ocasiones en las que fue abordado por la prensa para que se manifieste por lo suscitado, en esta oportunidad Salcedo se mostró con un tono más sereno y buscó enmendar sus errores.

"Pedirle disculpas primero a Maju porque a raíz de esos audios se han dicho muchas cosas que no son ciertas, se han exagerado. Esa es mi responsabilidad la asumo por ese error. La verdad que lamento mucho el daño que esto ha generado", manifestó a un programa de espectáculos.

También aprovechó la ocasión para disculparse con Christian Rodríguez: "La situación se salió de control, se salió de las manos, pido también disculpas públicamente a Christian, mi intención no era esa fue una decisión que también se salió de control, pero ya creo que fue suficiente".

En síntesis, Gustavo Salcedo y Maju Mantilla fueron captados juntos en un evento deportivo de sus hijos teniendo un trato cordial. El audiovisual fue presentado por una seguidora de la cuenta de espectáculos Instarándula.