Crimen de salsero y bailarina: Fiscalía del Callao inició investigaciones para dar con los responsables

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

De manera urgente, la Fiscalía Penal Provincial Corporativa del Callao dispuso el inicio de las investigaciones del crimen del salsero Johan Mora y su bailarina Ariana Cañola. Ambos artistas fueron acribillados en la madrugada del domingo 19 de octubre, mientras realizaban una presentación en un quinceañero en la zona de Sarita Colonia.

Investigaciones a cargo de la Depincri

Según el fiscal a cargo de este caso informó que tras conocerse sobre este hecho delictivo, inició la investigación preliminar contra los responsables del homicidio agravado. El asesinato del líder de La timbera Orquesta y la danzarina ocurrió cerca de las 2.30 de la mañana en el asentamiento humano Francisco Bolognesi.

"Entre las diligencias que realiza personal de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, figuran: el peritaje a los casquillos y las pericias criminalísticas a las muestras de sangre en el lugar, así como la ubicación de cámaras de seguridad de la zona y visualización de las imágenes", indica la nota de prensa de la Fiscalía del Callao.

Nota de prensa de la fiscalía del Callao que inicia investigaciones por el crimen de salsero y bailarina.

Para tener más información sobre el crimen ocurrido cuando la agrupación culminaba su show en la fiesta de 15 años, se ordenó recibir las declaraciones de los testigos y familiares de las víctimas. También se realizarán otras diligencias que permitan identificar a los responsables de abrir fuego contra el cantante y la bailarina.

Atentado contra La Timbera Orquesta

Días después de celebrar su tercer aniversario de fundación, Johan Mora y el resto de su agrupación llegaron al Callao para brindar un show en un quinceañero. El momento de alegría se convirtió en desesperación, cuando sujetos desconocidos iniciaron una balacera, que acabó con la vida del cantante y la danzante de solo 19 años.

Al llegar a la escena, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron varios casquillos de bala regados en el piso, los que fueron enumerados por personal de criminalística. La primera hipótesis policial relaciona el ataque con un caso de extorsión, del que vienen siendo víctima varios grupos musicales del medio local.

