Caso Lava Jato: Juez de Brasil prohíbe compartir pruebas de Jorge Barata con justicia peruana

31/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió que el país vecino comparta con la justicia peruana las pruebas vinculadas al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, en el marco del caso Lava Jato.

El juez José Dias Toffoli dispuso, el pasado 20 de agosto, luego de que el Barata y Luiz Antonio Mameri solicitaron tal medida alegando una orden judicial del 2023. En dicha ocasión, el magistrado resolvió que quedaba impedido el uso del material probatorio obtenido mediante los sistemas informáticos MyWebDay y Drousys en el juicio del expresidente Ollanta Humala.

Pruebas de Barata no serán usadas en Perú

Pese a la orden judicial, las autoridades peruanas continuaban citando a ambos imputados para declarar en otros casos como los de Keiko Fujimori y Alejandro Toledo. Ante este escenario, el juez brasileño ordenó que la prohibición contemple todo aquello que implique a Barata y Mameri.

"Accedo parcialmente a la solicitud formulada por estos expedientes y ampliar los efectos de las decisiones dictadas para declarar la inutilidad, según el ordenamiento jurídico brasileño, respecto de los denunciantes, de las pruebas obtenidas a través de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizados en el acuerdo de colaboración de Odebrecht", se lee en el documento oficial.

En ese sentido, el juez ordenó que todo aquel proceso que hace iniciado vía Cooperación Judicial Internacional resulte anulado. De esta manera, los exdirectivos de la constructora brasileña no declarará más en los procesos penales que fueron iniciados en los tribunales peruanos.

Material probatorio

Como se recuerda, el superintendente de Odebrecht en Perú reconoció el pago de coimas a funcionarios públicos y el aporte ilegal a las campañas de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Susana Villarán, entre otros políticos.

Por su parte, el exdirector de la constructora para América Latina, Mameri, respaldó las declaraciones de Barata revelando que también fue parte del sistema de coimas del ha sido acusada la empresa de Brasil.

Sin embargo, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se ha negado a esta realidad y manifestó que Barata ha dicho que "no le consta". "La última pregunta que le hacemos nosotros en San Pablo, él termina reconociendo que no le consta ni puede acreditar que el dinero haya ingresado a Fuerza Popular y de Keiko dice que no la conoce, ni pidió, ni recibió", declaró a nuestro medio.

De esta manera, se dio a conocer que juez brasileño prohibió compartir las pruebas de Jorge Barata con las autoridades del Perú, en el marco del caso Lava Jato.