Decano del CAL denuncia represalias del procurador de la JNJ tras la suspensión de Patricia Benavides

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, advirtió que el procurador público de la Junta Nacional de Justicia ha denunciado penalmente a los miembros del Consejo Ético de su institución por un presunto "abocamiento indebido" por admitir a trámite una denuncia contra la JNJ. Todo ello como una posible represalia a días de que se suspendiera a Patricia Benavides.

Presunto peculado

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el CAL denunció "represalias, abuso de poder y posible peculado" contra el Consejo Ético de la institución por la acción penal del procurador de la JNJ. Lo relacionan con la decisión de suspender por 6 meses a Patricia Benavides, pues coincidentemente sucedió pocos días antes de que se tomaran medidas legales.

"Pese a tratarse de un procedimiento ético de naturaleza personal y no institucional, el procurador público de la Junta Nacional de Justicia interpuso una denuncia penal contra los miembros del Consejo de Ética, alegando un supuesto 'abocamiento indebido'. (...) El decano precisó que no existe impedimento legal alguno para que el Consejo de Ética conozca hechos de relevancia ética (...) son ámbitos distintos y autónomos", señalan.

Es por ello que decidieron alertar que el procurador de la JNJ "estaría utilizando recursos y servicios del Estado para la defensa de personas denunciadas a título personal", por ello, sostuvieron que configuraría el presunto delito de peculado de uso.

Denunciarán penalmente

"Este presunto delito se encontraría en situación de flagrancia, siendo la propia denuncia presentada por el procurador el principal medio probatorio", por ello, el CAL anunció que denunciará penalmente el aparente peculado, abuso de autoridad y otros ilícitos, además de una denuncia ante la Procuraduría General del Estado.

Asimismo, el decano también denuncia la emisión de cuatro medidas cautelares del Tercer Juzgado Constitucional, por el juez Jorge Paredes, que sin ser parte del proceso separa a miembros del Consejo de Ética y repuso a personas separadas por la Asamblea General del CAL. Según Canelo todo evidencia un patrón de interferencia y represalia institucional tras la sanción a Patricia Benavides.

"El Colegio de Abogado de Lima no va a tolerar actos de venganza, persecución ni el uso indebido de recursos públicos para encubrir, responsabilidades personales. Defenderemos nuestros fueros, la ética profesional y la institucionalidad democrática", afirma Canelo.

