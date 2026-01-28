Patricia Benavides: CAL suspende por seis meses a exfiscal de la Nación por presuntas faltas éticas

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió temporalmente por seis meses en el ejercicio de sus funciones a la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas, en el marco del procedimiento disciplinario en su contra por presuntamente haber cometido faltas éticas a su reglamento.

De acuerdo con la resolución, a la también extitular del Ministerio Público se le acusan cinco infracciones al Código de Ética del CAL, entre las que destaca, el haber mentido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el caso que seguido a su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas, investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

#Urgente Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspende provisionalmente por 6 meses el ejercicio profesional de abogada a la fiscal Patricia Benavides. Se trata de una medida cautelar en el expediente que adelantan por su actuación como fiscal de la Nación en contra... pic.twitter.com/SHXJwVAUsD — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) January 28, 2026

Casos que conllevaron a su suspensión

A la mencionada fiscal se le responsabiliza de infringir los principios de "veracidad, transparencia, probidad y buena fe" que rigen la profesión. Sobre el caso vinculado a su familiar, el Consejo de Ética conformado por los consejeros Félix Zevallos, María Vera y Carlos Ampuero, determinó que sí existió la figura de conflicto de intereses al cesar en el cargo a la fiscal Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, pese a que en su momento aseveró que mantendría la debida imparcialidad, tal como exige la ley.

Otra grave infracción cometida por Benavides Vargas es el haber aceptado la "Medalla de Lima" por parte del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, investigado por el presunto delito de lavado de activos, en organización criminal, en el marco del caso denominado 'Panamá Papers'.

El tercer proceso en su contra gira por no presentar su tesis de maestría y doctorado, trabajos acusados de series irregularidades en su originalidad y autoría. Del mismo modo, se le cuestiona que haber contratado como abogado defensor a Jorge del Castillo Gálvez, también investigado por el presunto delito de asociación ilícita y lavado de activos dentro del caso 'Odebrecht'.

Asimismo, por ser acusada de presuntamente liderar una organización criminal en su institución, por buscar la remoción de algunos miembros de la JNJ, incidir en la elección del defensor del Pueblo, así como en la sanción adoptada en el Congreso en contra de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y archivar denuncias constitucionales hacia parlamentarios por "intereses ilícitos".

Resolución podrá ser apelada

En el marco del debido proceso, el acto comenzó en noviembre del 2024 con la solicitud de medida cautelar formulado por Martha Eleana Cuentas Anci, directora ejecutiva de Fomento de la Vida (Fovida). El 26 de enero del 2026, el expediente fue sometido a votación, con la previa presentación de los descargos de la imputada.

Cabe mencionar que, la figura de suspensión temporal se da en caso de "faltas graves" o "muy graves". Sin embargo, el fallo del Consejo de Ética podrá ser apelado por la fiscal suprema en un plazo de cinco días, una vez de haber sido notificada de la misma.

Benavides Vargas y el Pleno de la JNJ estuvieron en un proceso en la Fiscalía al ser acusados cometer los delitos contra la administración de justicia, avocamiento ilegal de un proceso en trámite, contra la administración pública (usurpación de funciones y abuso de autoridad, relacionados con el trámite) por la resolución que ordenó su restitución al mando del Ministerio Público en lugar de Delia Espinoza.

El procedimiento fue archivado por el fiscal de la nación interino Tomás Gálvez Villegas el 23 de enero último, dando legalidad al caso que tuvo resultado la inhabilitación por 10 años de la función pública de la abogada Delia Espinoza a manos del Congreso y recientemente destituida de la institución por la JNJ.

A más de un año de una de las crisis más mediáticas que ha tenido la Fiscalía de la Nación, la fiscal Patricia Benavides ha quedado suspendida de sus funciones profesionales por las graves imputaciones en su contra y que no ha podido demostrar su inocencia en cada una como tal.