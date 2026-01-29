Carlos Zambrano: Policía de Argentina allanó vivienda de su presunta amiga que llevó a joven a Uruguay

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La investigación por el presunto abuso sexual que habrían cometido Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa y las diligencias llegaron a la vivienda de la joven que llevó a su amiga a la concentración de Alianza Lima en Uruguay. La policía de Argentina allanó el inmueble, llevándose material para su análisis.

Autoridades recopilan información

De acuerdo a una publicación compartida por el periodista argentino Javier Díaz, efectivos policiales habrían llegado este jueves 29 de enero a la casa de quien sería amiga del zaguero blanquiazul. De allí, se llevaron equipos tecnológicos que le permitirán recabar información sobre comunicaciones previas que hayan sostenido.

"Causa de abuso sexual. Por orden de la Justicia uruguaya, la Policía de la Ciudad allanó la casa de la amiga del jugador Zambrano de Alianza Lima. Incautaron un teléfono y una computadora. Esta joven viajó a Uruguay con la víctima. La investigación no se detiene" escribió el comunicador.

AHORA. Causa de #abusosexual . #Peru Por orden de la Justicia uruguaya la Policía de la Ciudad allanó la casa de la amiga del jugador #Zambrano de #AlianzaLima . Incautaron un teléfono y una computadora. Esta joven viajó a Uruguay con la víctima. La investigación no se detiene. pic.twitter.com/ZqRSNie1SK — Javier Díaz (@jdiazok) January 29, 2026

El presunto ataque sexual contra una joven de 22 años habría ocurrido el 18 de enero, cuando el plantel se encontraba hospedado en el Hotel Hyatt Center de Montevideo, en Uruguay. Los tres jugadores implicados habrían participado de una reunión a espaldas del entrenador Pablo Guede, en la que también hubo ingesta de alcohol.

Cuatro días después, un noticiar argentino dio a conocer de la denuncia interpuesta y en el que se menciona a los tres futbolistas 'íntimos'. Esta fue realizada en Argentina, pasando por los exámenes médicos y presentó la vestimenta que utilizó aquella noche para que forme parte de las pericias.

Decisión de Alianza Lima

Ante el escenario presentado, la directiva blanquiazul tomó la decisión de separarlos de forma indefinida, iniciando contra ellos un proceso disciplinario. Mencionó que colaboraría con las autoridades que estén a cargo de la investigación con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Por su parte, los futbolistas se pronunciaron a través de comunicados por las redes sociales en los que rechazaban la imputación y que estaban a disposición para colaborar en el caso. La defensa legal de Sergio Peña confirmó la reunión, aunque descartó que su patrocinado haya cometido algún delito.

