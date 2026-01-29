José Domingo Pérez: Abren investigación contra fiscal por llamado a desacatar fallo del TC en caso 'Cócteles'

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso abrir una investigación preliminar sumaria contra el fiscal suspendido José Domingo Pérez, exintegrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato.

La medida se da tras el incidente ocurrido en diciembre pasado, cuando en plena audiencia del caso 'Cócteles' pidió al juez que no aplicara la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba archivar el proceso contra Keiko Fujimori.

El momento que originó el proceso

En aquella audiencia, Pérez sorprendió al señalar que el magistrado podía "no cumplir" el fallo del TC. El comentario generó un altercado con la defensa y fue registrado en video, lo que provocó críticas inmediatas y finalmente derivó en la apertura de este nuevo proceso disciplinario.

Detalles de la resolución

La Resolución 01-2026 de la ANC sostiene que Pérez habría incitado al desacato judicial, lo que constituye una falta muy grave. El documento ordena:

Un plazo de 5 días hábiles para la investigación sumaria.

para la investigación sumaria. Que Pérez presente un informe de hechos en 24 horas respecto a los cargos.

respecto a los cargos. Recabar su récord de quejas y la última resolución de designación como fiscal.

La ANC fundamenta la medida en el Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe obtener ventajas indebidas o procurar beneficios mediante el uso de cargo o influencia.

Resolución de la ANC.

Una serie de sanciones

El pasado 13 de enero, Pérez ya había sido suspendido por 6 meses debido a presuntas infracciones administrativas graves en el mismo caso Cócteles. Se cuestionó que presentó un requerimiento acusatorio sin fundamentación adecuada, lo que llevó a que la acusación fuera devuelta hasta en 19 ocasiones y finalmente anulada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

La nueva investigación refleja la continuidad de los cuestionamientos internos contra Pérez, quien fue una figura clave en los procesos de corrupción vinculados a Lava Jato. El hecho de que se le impute un intento de influir en un juez para desacatar un fallo del TC agrava su situación disciplinaria y expone las tensiones institucionales entre la Fiscalía, el TC y los órganos de control.

José Domingo Pérez enfrenta ahora un escenario disciplinario cada vez más complejo. La ANC lo investiga por un episodio que quedó registrado en video y que, según el órgano de control, constituye un llamado al desacato judicial. La resolución marca un nuevo capítulo en la caída de uno de los fiscales más mediáticos del caso Lava Jato.